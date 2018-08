Skal trene med bergenserne denne uken.

Det svenske midtstoppertalentet Jesper Löfgren (21) landet i Bergen onsdag kveld, for å trene med Branns A-lag på torsdag.

Det skriver lokalavisa Bergens Tidende (bak betalingsmur).

Brann trenger midtstoppere etter at Jonas Grønner forsvant til Aalesund, og Löfgren er aktuell for en overgang til serielederne - på tross av at han for øyeblikket spiller for Mjällby helt nede på det tredje øverste nivået i Sverige.

Löfgren regnes nemlig som et kjempetalent, og klubbleder Hans Larsson i Mjällby sier ifølge BT at 21-åringen etter planen også skal trene med Malmö.

Nå skal han imidlertid først forsøke å imponere Brann på treningsfeltet.

- Det kjennes bra å være her. Jeg vet litt om klubben, men ikke så mye, sier Löfgren selv til BT etter ankomst på Flesland.

Mest sett siste uken