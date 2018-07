- Tromsø-kapteinen vendte tommelen ned til to eliteserieklubber

Lokalavis melder at Simen Wangberg har sagt nei til konkurrenter.

Wangbergs kontrakt med Tromsø løper ut ved årsskiftet. TIL-kapteinen har allerede avslått tilbud fra Start og Odd, erfarer iTromsø.

Selv ønsker ikke 27-åringen å kommentere interessen.

- Jeg har ikke så mye annet å si enn det jeg har gjort hele tiden. Jeg ønsker å vurdere situasjonen min og se litt på hvor jeg skal spille fotball de neste årene. Jeg har ikke tatt noen avgjørelse ennå, og det er heller ingen frist eller stress rundt det, sier Wangberg til iTromsø.

Nordlys var før helgen først med å melde at Start ønsker seg Wangberg. Ifølge avisen har trønderen vært i Kristiansand og hatt samtaler om en mulig overgang nå i sommer.

Den angivelige turen til Sørlandet gikk Wangberg ut på Twitter og benektet lørdag.

Nei, @bladetnordlys. Jeg var ikke i Kr.sand forrige helg. Ei heller på flyet dit. Ble for øvrig observert i Bukta av pålitelige kilder. — Simen Wangberg (@SimenWangberg) July 28, 2018

Siden han har under seks måneder igjen av kontrakten, kan Wangberg snakke direkte med andre klubber uten å være avhengig av grønt lys fra Tromsø.

En kypriotisk klubb skal også ha Wangberg på blokka. Det samme gjelder lag i dansk fotball.

- Per nå spiller jeg her og er veldig fornøyd med det, og det kan hende at jeg ender opp her til slutt også. Det er ingenting som er avklart, sier Wangberg.

Midtstopperen har vært i Tromsø siden han forlot Brann i 2014.

