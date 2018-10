- Vi liker å jobbe hardt og vet at ingenting kommer gratis

Spillere med marokkansk opphav er blant Lars Lagerbäcks viktigste menn. Lørdag startet fire av dem mot Slovenia.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Da Slovenia ble slått 1-0 i Nations League lørdag, stilte Norge med fire spillere med marokkansk opphav fra start for første gang.

Haitam Aleesami, Omar Elabdeallaoui, Tarik Elyounoussi og Moi Elyounoussi ble alle valgt ut av landslagstrener Lars Lagerbäck.

Med tanke på at det ifølge SSB er 5800 mennesker med marokkansk opphav i Norge, er det intet annet en oppsiktsvekkende at fire av elleve på det norske laget har marokkansk bakgrunn.

Correction: There are actually less than 6000 citizens of Moroccan stock in Norway. The mistake is due to my inability to read statistics properly. Sorry. (Thanks to @Seanrosk for pointing this out.) https://t.co/TQyA61F3Be