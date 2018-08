- Vitesse ville ha kjøpsopsjon på Martin Ødegaard. Da sa Real Madrid nei

Men ekspert mener man skal være forsiktig med å tolke dette som et tegn på at den spanske storklubben fortsatt har stor tro på 19-åringen.

Vitesse-direktør Marc van Hintum bekrefter overfor den nederlandske avisen NOS at klubben jobbet hardt for å skaffe en kjøpsopsjon da de forhandlet med Real Madrid om en låneavtale.

Ifølge van Hintum er det et klart tegn på at den spanske storklubben fortsatt har klokkertro på Ødegaard.

- Det ble tydelig da de nektet å forhandle om en mulig kjøpsklausul, noe vi ønsket. Hvis man ser på fremtiden til Ødegaard går han inn i en veldig viktig sesong, og hvis han lever opp til forventningene vil verden være åpen for ham, sier direktøren.

Agent Bjørn Tore Kvarme har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser om saken.

Ekspert: Ikke noe tegn

Petter Veland, Norges trolig fremste ekspert på spansk fotball, mener imidlertid ikke at man skal legge så mye i opplysningene.

- Det er sjelden Madrid lar motparten ha en kjøpsklausul. James Rodriguez og Bayern er den eneste jeg kommer på i farten hvor en kjøpsopsjon er inkludert. Spillere som Achraf Hakimi (Dortmund), Theo Hernández (Real Sociedad) og Mateo Kovacic (Chelsea) skal alle ha leieavtaler uten opsjon, som Ødegaard, opplyser Veland til Nettavisen.

- Så dette er ikke noe åpenbart tegn på at Real Madrid fortsatt har tro på Ødegaard?

- Det i seg selv er ikke et tegn på at Ødegaard behandles annerledes enn de andre spillerne som leies ut, nei, svarer Veland.

NYTT KAPITTEL: Martin Ødegaard skal prøve seg på et nytt utlån i Nederland.

Ifølge den nederlandske avisen GLD skal nordmannen ha fått en god start på tilværelsen i sin nye klubb. Supporterne skal være svært begeistret over at klubben i deres hjerte har klart å sikre seg Ødegaard, og unggutten skal ikke ha brukt lang tid på å vise seg frem med sine imponerende ballferdigheter da han deltok på sin første trening onsdag.

Trener Leonid Slutskij skal også ha svart «hvorfor ikke» på spørsmål om Real Madrid-eiendommen kan få sin debut allerede på søndag.

Da skal Vitesse ut i borteduell mot AZ, med tre nordmenn i stallen, og kampen vises på Viasport i Norge.

Til De Telegraaf sier Vitesse-treneren at han er glad for å ha sikret seg Ødegaards tjenester.

- Han er en stor spiller, og det er en ideell avtale for vår del. Vi lette etter en erstatter for Mason Mount, og Martin Ødegaard er en lignende spiller med kreativitet som en styrke. Han har et multifunksjonelt talent, sier Slutskij.

Positiv Ødegaard

Lånet strekker seg ut til 30. juni, 2019. Utlånet til Vitesse betyr at Ødegaard vil tilbringe sin andre sesong på rad i en nederlandsk klubb, og nordmannen var som kjent tidligere utlånt til Heerenveen.

- Jeg har vært gjennom en skikkelig oppkjøring hos Real Madrid, og jeg har fått spille mot gode motstandere. En strålende erfaring for min del. Jeg føler meg bra i Madrid, de bryr seg virkelig om meg og ønsker å beholde meg ut kontrakten, som strekker seg til midten av 2021, sier Ødegaard.

Dette er første gang Ødegaard bekrefter at kontrakten strekker seg såpass langt frem i tid. Tidligere har han ikke ønsket å si noe detaljert om kontraktslengde.

Nettavisen har forsøkt å få bekreftet via agent Kvarme eller pappa Hans Erik Ødegaard at sitatet er gjengitt korrekt, men ingen av dem har besvart våre henvendelser foreløpig.

Kvarme har tidligere vært åpen om at flere klubber var interesserte i å låne Ødegaard, men at Vitesse var den klubben som la frem den beste planen for 19-åringens utvikling.

- Vi mener at den typen fotball Vitesse spiller passer Martins kvaliteter, og de har vært tydelige på hvordan de ønsker å bruke han. I tillegg så kjenner han ligaen og slipper å bruke unødvendig tid på å bli vant til ny liga, sa Kvarme til Nettavisen denne uken.

