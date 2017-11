16 spillere i Eliteserien kjemper om gjev pris

Norsk fotball har endelig fått sin egen fotballgalla. I slutten av november skal en rekke vinnere hedres i nysatsingen «Fotballfesten».

27. november arrangeres nemlig den første utgave av prisutdelingen som har fått navnet «Fotballfesten».

Under en direktesendt galla på TVNorge skal en rekke vinnere kåres i ulike kategorier.

Nylig ble det kjent hvem som er nominert til årets spiller i Eliteserien og Obos-ligaen. Torsdag offentliggjorde Norsk Toppfotball hvem som er nominert i tre nye kategorier:

Folkets spiller, årets trener OBOS-ligaen og årets gjennombrudd.

Folkets spiller er en pris hvor publikum kan stemme mellom 16 forskjellige spillere - én spiller fra hvert lag.

De nominerte er plukket ut av hvert lags supporterklubb, opplyser Norsk Toppfotball i en pressemelding.

Avstemningen vil foregå på Facebook frem til mandag 20. november klokken 12. De fire med flest stemmer vil inngå i en ny finaleavstemning før vinnerne kåres.

Her er de nominerte til folkets spiller:

Bjørn Helge Riise - AaFK

Vito Wormgoor - Brann

Per Kristian Worre Bråtveit - Haugesund

Sean McDermott - Kristiansund

Frode Kippe - Lillestrøm

Björn Bergmann Sigurdarson - Molde

Sondre Rossbach -Odd

Tore Reginiussen -Rosenborg

Flamur Kastrati - Sandefjord

Kristoffer Zachariassen - Sarpsborg 08

Kjetil Wæhler - Sogndal

Morten Skjønsberg - Stabæk

Bassel Jradi -Strømsgodset

Gjermund Åsen -Tromsø

Julian Ryerson -Viking

Jonatan Tollås -Vålerenga

Her kan du stemme på folkets spiller.

Nominerte til årets trener OBOS-ligaen:

Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt

Terje Rognsø, Florø

Svein Maalen, Ranheim

Vegard Skogheim, Ull/Kisa



Nominerte til årets gjennombrudd:

Krepin Diatta, Sarpsborg08

Tobias Heinz, Sarpsborg08

Hugo Vetlesen, Stabæk

Andreas Hanche-Olsen, Stabæk



Nominerte til årets spiller i Eliteserien:

Björn Bergmann Sigurdarson, Molde

Nicklas Bendtner, Rosenborg

Tore Reginiussen, Rosenborg

Ohi Omuijuanfo, Stabæk

* Hver kaptein i Eliteserien vil stemme frem sin favoritt.

Nominerte til årets spiller i OBOS-ligaen:

Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt

Martin Bjørnbak, Bodø/Glimt

Amahl Pellegrino, Mjøndalen

Niklas Sandberg, Ull/Kisa

* Hver kaptein i OBOS-ligaen vil stemme frem sin favoritt.

Fotballfesten 2017 sendes direkte fra Ullevaal stadion på TVNorge mandag 27. november kl. 20.30. Det direktesendte prisutdelingsshowet avholdes av Discovery Networks Norway i samarbeid med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.



Følgende priser vil deles ut under direktesendingen:

• Årets spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen

• Årets trener i Eliteserien og OBOS-ligaen

• Årets gjennombrudd

• Årets supporter

• Årets fotballforbilde

• Årets mål

• Kniksens hederspris

