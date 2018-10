Abdul-Basit Agouda fyrer løs mot oppførselen til Stabæk: - Føler meg umenneskelig behandlet

Stabæk ønsker retten til å kunne terminere kontrakten dersom 19-åringen ikke er friskmeldt innen nyttår.

OSLO (Nettavisen): Abdul-Basit Agouda holder ikke igjen i sin kritikk av Stabæk, som følge av behandlingen av en lyskeskade. 19-åringen signerte for Stabæk etter at hans kontrakt med Strømsgodset gikk ut etter sist sesong.

Han forteller at han ankom Nadderud-klubben med skaden, og ble fortalt at han skulle gjennomgå styrketrening. Han ble fortalt av Stabæks medinske apparat at ting skulle bedre seg kort tid etter.

Videre forklarer Agouda at han behandlet «ekstreme smerter» med piller han fikk utskrevet fra Stabæk.

- Jeg fikk beskjed av Stabæk at jeg ikke skulle være redd, men måtte bare kjøre på videre. Jeg gjorde det, og spilte med store smerter frem til mai. Klubben henviste meg til Idrettens Helsesenter og fikk behandling hos en ny spesialist som mente jeg måtte trene meg opp i tre nye uker. Etter dette fortsatte jeg å ha vondt, forteller Agouda til Nettavisen.

Feiloperert



Agouda bestemte seg etter hvert for å oppsøke hjelp hos NIMI (et medisinsk spesialsenter med privat sykehus og trenings- og rehabiliteringssenter), og der skal både skadeomfanget, samt årsaken til skaden, ha kommet frem med en gang.

- Det tok et minutt fra jeg satte meg ned til legen så hva feilen var. Han mente jeg trengte en liten operasjon, og skrev en melding om dette til Stabæk. De reagerte negativt og snakket ekstremt nedlatende om praksisen hos NIMI.

AVTALEN: Dette er første side, og bakgrunnen for avtalen som Stabæk har ønsket å inngå med Agouda.

Agouda har representert Norge fra G15-nivå og helt opp til G19. Han hadde fort vært høyaktuell for troppen som tok seg til U20-VM etter seier mot England denne sommeren.

På 52 kamper totalt med flagget på brystet har Agouda 19 mål på ulike alderstrinn.

Ifølge Agouda selv kan drømmen om å spille sluttspillet ha røket etter at Stabæk bestemte at han skulle opereres hos deres lege, fremfor hos NIMI.

- Jeg ble først operert i mai 2018 hos Idrettens Helsesenter, og tenkte at alt sammen var fint. Etter opptreningen var samme smerte tilbake. Jeg gikk glipp av U19-EM, og hadde jeg fått ordentlig behandling fra starten kunne jeg ha nådd det, sier Agouda.

- Jeg har vært så heldig å få spille på landslaget hele veien, og når vi endelig får et EM så skjer dette. Stabæk gjorde ikke nok for å finne ut om skaden min.

Stabæk, ved Inge André Olsen, forteller til Nettavisen at de forhørte seg med Idrettens Helsesenter, og at Agouda ble satt på et treningsprogram kort tid etter sin operasjon, før han så får et tilbakeslag i august.

Agouda bestemte seg så for å gå tilbake til NIMI for å få deres mening om hva feilen kunne være, og fikk beskjed fra lege Odd-Arne Daljord om at operasjonen hadde blitt gjennomført på feil premisser, og ville trenge enda en operasjon for å bli frisk. Meldingen skal ha blitt møtt med sinne i Stabæk.

- Fysioterapauten i Stabæk ble forbanna på meg. Hvorfor skal han bli sur på meg fordi jeg har fått beskjed om at jeg har blitt feiloperert? Det var veldig rart, de var veldig negative.

I september valgte Agouda å ta saken i egne hender, og arrangerte en ny operasjon, denne gangen hos NIMI.

- Stabæk truet med å terminere kontrakten min, og ville starte en sak dersom jeg gjennomgikk operasjonen. Jeg snakket med NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og de mente jeg hadde full rett til å operere. Jeg betalte for dette selv, og bad ikke om en eneste krone fra Stabæk. Operasjonen gikk veldig fort.

TRYKK HER FOR Å LESE RAPPORTEN FRA NIMI-LEGE ODD-ARNE DALJORD ETTER AGOUDAS ANDRE OPERASJON



Til Nettavisen forteller sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, at de ble frarådet fra å bruke Daljord etter konsultasjon på Idrettens Helsesenter.

- Basit ville opereres av Daljord, og dette blir vi frarådet av Idrettens Helsesenter. Han gjør dette uten vår aksept og setter seg selv ut av spill. Vi ber om et møte der også Eirik Monsen (NISO-advokat) er tilstede, og vi gjør det klart at det er vanskelig for oss å gjøre noe med en skade vi har frarådet ham fra å gjennomføre, sier Olsen.

- Jeg kan ikke si så mye annet enn at han valgte å gjøre en operasjon som ble frarådet fra våre spesliaster. Han har satt Stabæk i en vanskelig situasjon.

Tidsfrist



Etter et drøftelsesmøte med Stabæk uken etter operasjon nummer to, som ble gjennomført 20. september, ønsket Stabæk å innlede en tilleggsavtale med Agouda.

I avtalen, som Nettavisen har fått tilgang til, står det at Agouda ikke lenger får bruke Stabæks fasiliteter eller medisinske apparat frem til 31. desember.

I samme avtale, der daglig leder Jon Tunold og sportslig leder Inge André Olsen står på signaturfeltet på Stabæks side, står det også at klubben forbeholder seg retten til å si opp Agoudas avtale dersom han ikke er spilleklar fra 1. januar 2019.

RÅDGIR: Michael Tadesse Gebremichael rådgir Abdul-Basit Agouda.

- Agouda har gjort det klart at han kommer til å ta ansvar for eventuelle følgeskader som kan oppstå etter den andre operasjonen. Likevel er tidsfristen fra Stabæk urimelig kort, sier advokat Mathias Tadesse Gebremichael ved advokatfirmat Arktis. Han bistår Agouda juridisk i denne saken.

Eirik Monsen, som jobber som NISO-advokat, har tidligere bistått Agouda i denne saken. Han synes det er merkverdig at Stabæk har ønsket å holde 19-åringen borte fra deres fasiliteter under opptreningen.

- Jeg synes det er påfallende at man på den ene siden uttaler at man ønsker å få spilleren tilbake på banen, men samtidig ikke ønsker å hjelpe spilleren. I mitt hode er det noe som skurrer der, sier Monsen til Nettavisen, som presiserer at han uttaler seg på generell basis i henhold til denne saken.



Han sier han er usikker på hvorvidt denne foreslåtte tilleggsavtalen ville ha blitt godkjent av NFF.

- Det er et betimelig spørsmål å lure på om denne avtalen kunne vært gyldig. Jeg mener at man ikke kan innskrenke en spillers rettigheter, med det som er nedsatt i dagens regelverk, sier Monsen.

- Og så er det slik at alle avtaler, som regulerer arbeidsforholdet mellom en spiller og klubb skal godkjennes og sendes inn til NFF, som i utgangspunktet skal påse at avtalen er i henhold til gjeldende regelverk.



Inge André Olsen i Stabæk forklarer situasjonen med at de ikke ønsker å delta i opptreningen da Agouda selv har tatt et valg rundt hvordan han har ønsket å la seg operere. Da uten Stabæks tillatelse.

- Vi mener at vi er satt i en situasjon der vi ikke kan tilby han oppfølgning. Vårt medisinske team er ikke tilstede når han opereres av en lege vi blir frarådet fra å bruke, sier Olsen.

- Vårt medisinske apparat er da satt sjakkmatt. Skulle han bli fotballinvalid etter dette, så er det jo Stabæk som blir pekt på som syndebukk om han opptrenes feil etter å ha blitt operert en annen lege som vi blir frarådet.

Han gjør det klart at Agouda fortsatt kan benytte seg av treningssentrene Stabæk har fri tilgang på (hvilket står spesifisert i avtalen).

Gebremichael, som har tatt over saken etter Monsen, mener at tilleggsavtalen Stabæk har skissert gjør det tilnærmet umulig for Agouda å kunne være tilbake før «tidsfristen» på 1. januar.

- I tilleggsavtalen står det at han ikke skal ha tilgang på medisinsk apparat eller treningsanlegg hos Stabæk. Dermed er han tvunget til å oppsøke trening og rehabilitering på egenhånd. I praksis er han nå ekskludert fra klubben, sier Gebremichael.

Han opplyser om at Stabæk gjorde det klart i mai at 19-åringen skulle være kampklar etter 12 uker med rehabilitering og opptrening.

Gebremichael stiller seg også spørrende til Stabæks reaksjon på resultatet av undersøkelser fra fagkyndige utenfor klubben.

UTESTENGT: Dette er punktet i avtalen som påpeker at Agouda ikke får ta i bruk Stabæks fasiliteter i løpet av opptreningen.

- Når Agouda får en spesialisterklæring fra en av Norges fremste spesialister innenfor dette feltet, så velger Stabæk å reagere i sinne mot ham. Denne spesialisten gjorde det krystallklart at han er operert på feil premisser, og trengte en ny operasjon for å spille fotball.

- Da er det en ganske merkelig reaksjon fra Stabæks side. Jeg lurer på hvordan Stabæk skal rettferdiggjøre at operasjon nummer to ikke var nødvendig, mener advokaten.

Han er klar på angrepsspilleren må følge instruksene fra Stabæk, men at instruksene klart og tydelig strider mot ønsket om å få Agouda tilbake på fotballbanen.

- Slik jeg ser det har det medisinske apparatet og ledelsen i Stabæk sviktet Basit. Jeg ser ikke hvordan denne tilleggsavtalen skal hjelpe ham med å bli skadefri. Avtalen virker mer som en straff.

Olsen har en annen vinkel rundt temaet, og hvorfor Stabæk har ønsket å inkludere denne klausulen.

- Vi ønsker å forbeholde retten til å terminere en avtale da det er en spiller som ikke har tillit til oss og vårt medisinske team. Hvis spilleren skulle bli fotballinvalid, så føler jeg at det rett og rimelig at Stabæk skal kunne terminere den avtalen, sier Olsen.

Han forteller at kontrakten Nettavisen sitter på ikke er signert av noen parter, og at det fortsatt er vanskelig å si om delen rundt oppsigelse vil stå seg i et potensielt endelig format.

- Det er noe vi blir nødt til å diskutere med hans nye rådgiver.

- Men vil potensiell oppsigelse være et krav fra dere i det endelige formatet?

- Dette kan jeg ikke informere media om før jeg har diskutert det med motparten. Det har vært møter, men disse stoppet da Basit byttet representant. Vi håper å komme frem til en avtale som er god for begge parter.

Punkt 4.10



Sakens kjerne dreier seg i stor grad om Agoudas valg om å benytte seg av medisinsk personell som ikke var påvist av klubben. Monsen mener at begge parter fort har en sak i henhold til regelverket.

- Det som er en interessant bestemmelse er punkt 4.10 i standardkontrakter, som gjelder for alle profesjonelle fotballspillere. Spilleren her gjorde akkurat det som står i bestemmelse ved å følge klubbens råd, og ble behandlet av klubbens anviste leger, sier Monsen.



I punkt 4.10 av NFFs standardkontrakter for profesjonelle fotballspillere står følgende:

Klubben yter gratis legehjelp eller annen nødvendig og hensiktsmessig behandling ved skader pådratt under deltakelse i aktiviteter som følger av arbeidskontrakten.

Spilleren har plikt til å la seg behandle av en av Klubben anvist lege/fysioterapeut/kiropraktor på betingelse av at Klubben betaler samtlige utgifter ved behandlingen. Når Klubben har dekket dette, har Klubben rett til den refusjon som ytes av offentlige trygdeordninger og de ytelser som utbetales etter de forsikringsordninger som er avtalt for Spilleren.





TOLKNING: Dette er punkt 4.10 i standardkontraktene til NFF for profesjonelle fotballspillere.





Bestemmelsen i foregående ledd er ikke til hinder for at Spilleren kan få vurdert sin skadetilstand hos en lege/fysioterapeut/kiropraktor mot at Spilleren dekker konsultasjonen selv. Klubben skal orienteres om slik konsultasjon.

Det er nettopp dette punktet Monsen mener er åpent for tolkning både fra Agouda og Stabæks del.

- Etter at det hadde gått en viss tid opplevde han ingen bedring. Da er spørsmålet om han hadde lov til å søke egen lege på egen regning. Der er ordlyden i bestemmelsen vag, for dette er en del av stridens kjerne.

NISO-advokaten mener uansett at utestengelse fra Stabæks treningsfelt ikke er i henhold til det Agouda har rett til som fotballspiller.

- Jeg mener dette strider mot hans arbeiderettigheter da han ikke får lov til å bruke klubbens fasiliteter eller medisinske apparat.

«Konsultasjon»



Inge André Olsen tror fort at tolkningen av begrepet «konsultasjon» blir viktig i diskusjonene fremover.

- Det er vanskelig med det begrepet. Betyr dette at man kan søke en «second opinion» på en skade, eller betyr det at man kan gå så langt som å la seg operere? Det er jeg usikker på, sier Olsen.

- Jeg er ikke jurist, hvilket er hvorfor vi har en advokat å forholde oss til.

Tolkningen av punkt 4.10 kan fort vise seg å bli et tvistespørsmål, ifølge Espen Auberg, leder ved juridisk seksjon i Norges Fotballforbund. Han gjør det uansett klart at det i teorien ikke er et kontraktsbrudd med å søke hjelp fra eksterne leger.

- Det er ikke noe i veien for, rent prinsipielt, dersom spiller føler at et annet annet oppfølgingsprogram, og han ønsker å benytte seg av en annen lege enn klubben påviser, så er det anledning til det. Spørsmålet er om man i den forbindelse kan avtale om spilleren ikke kan delta i klubbens spilleprogram, sier Auberg til Nettavisen.

- Klubben er pliktig til å tilby oppfølging, og det er opp til spilleren å følge det eller vil kjøre sitt løp. Dersom spilleren ønsker å få vurdert sin skade av en ekstern lege, skal han informere klubben om dette.

- Men er det et kontraktsbrudd å la seg operere i henhold til punkt 4.10?

- Det er ikke noe som er regulert i kontrakten, det er klubbens forpliktelse å følge opp en skadet spilleren. Men da det ikke er regulert, så er dette et tvistepunkt, sier Auberg, som spesifiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag i kontraktsspørsmålet.

Han er heller usikker på om det skal være grunnlag for oppsigelse dersom en fotballspiller er skadet inn mot den nye sesongen.

- Det som er mer problematisk i forhold til standardkontrakten er at man har blitt enig om en oppsigelsesadgang som er utover ordningen i standardkontrakten. Det skal være berettiget årsak til oppsigelse, og en skade på spiller er normalt ikke oppsigelsesgrunn, sier Auberg.

TERMINERING: Dette er punktet i den foreslåtte tilleggsavtalen som omhandler potensiell terminering av Agoudas spillerkontrakt med Stabæk.

- Når klubben har inngått en kontrakt med en spiller, og mener at de kan de si opp en spiller på bakgrunn av at han ikke kan spille fotball i 2019, så strider de i mot NFFs standardkontrakt og FIFAs regelverk.

Han er klar på at en spiller har brutt sin standardkontrakt dersom han lar seg operere mot klubbens vilje, men stiller seg usikker til om dette er grunn nok til oppsigelse.

- Det er vanskelig å si om det er oppsigelsesgrunnlag. Dersom han ikke har informert, så er det et brudd på avtalen. Om han har latt seg operere er dette også avtalebrudd. Da må man se hvor graverende dette bruddet er, og om det er oppsigelsesgrunnlag, sier Aurstad.

- En oppsigelse på grunnlag av at han fortsatt er skadet inn i 2019 vil nok ikke stå seg. Tvistetemaet er nok om operasjon to var fosvarlig eller ikke.

Ønsker ikke å bli værende i Stabæk



Agouda har nektet å undertegne avtalen med Stabæk, og gjør det klinkende klart at han nå ikke ønsker å bli værende på Nadderud.

ANSVAR: Inge André Olsen er sportslig leder i Stabæk.

- Jeg anser meg selv som ferdig i Stabæk. Jeg vet at jeg må forholde meg til kontrakten, som utgår i 2020, men jeg ønsker ikke å bli værende etter å ha blitt behandlet på denne måten, sier Agouda.

- Jeg føler meg umenneskelig behandlet. De bryr seg ikke om meg, nå har de bare kastet meg ut, og vist at de ikke bryr seg. De gjør sitt, de spiller kamper .. de bryr seg ikke om meg. Jeg har tatt kontakt med fysioen der. Jeg ringte og spurte om jeg kunne få komme og trene. Han sa han måtte ringe og høre med Inge André Olsen. Kort tid etter ringte han tilbake og sa at jeg ikke fikk lov.

Olsen benekter å ha stoppet Agouda, og uttalelsene fra Agouda kommer overraskende på sportslederen i Stabæk:

- Jeg kan godt ha sagt at dette må gjøres via det juridisk. Når vi har kommet i en sak der vi har engasjert en advokat, så forholder vi oss profesjonelt. Basit burde nok tatt dette gjennom sine juridiske representanter.

- Jeg har aldri hatt noe kaldt forhold til Basit, og har hjulpet han med ting som utdanning. Vårt mål er fortsatt at han skal spille her. Dette kommer litt overraskende på oss, så vi må ta det opp med hans rådgiver. Hvis han ikke vil spille her, så er det vanskelig, sier Olsen, som også påpeker at disse kommentarene kan ha kommet i frustrasjon fra 19-åringen.

- Men tror du han kommer til å spille for dere igjen?

- Jeg noterer meg det han sier, men dette må diskuteres med Basit og hans rådgiver.

Agouda påpeker selv at han har gjort sitt ytterste for både å blidgjøre Stabæk, men samtidig også få sin karrière tilbake på rett spor.

- Jeg har ikke ord. Jeg har virkelig ikke ord. Jeg kan ikke skjønne at man kan behandle en spiller på denne måten. Jeg blir behandlet som om jeg er ingenting ... jeg har kjempa for å ha en god dialog, og forholdt meg rolig for å få på plass en avtale. Jeg har kun villet bli frisk og prestere, og så gjør de dette mot meg ...

Den siste tiden har han valgt å oppsøke Samiul Hoque, som driver selvstendig som personlig trener. Blant spillere på hans klientliste finner vi velkjente navn som Ohi Omoijuanfo, Muhamed Keita og Ghayas Zahid. Han er ikke personlig tilknyttet noen klubb.

- Jeg antok at hans første operasjon var vellykket. Jeg møtte ham først i juni, etter at han hadde hatt operasjonen i mai. Han fortalte meg om den nye operasjonen kun dager før den andre operasjonen i september, og jeg møtte ham ti dager etter. Da virket alt helt perfekt, og bevegelsene vi gjør nå er mye bedre. Det er ikke noe tegn til smerte, og han burde være klar for å spille fotball på fulltid igjen i desember, sier Hoque.

TRENER AGOUDA: Samiul Hoque har fått ansvaret for å gjøre Abdul-Basit Agouda spilleklar igjen.

- November er en viktig måned for oss med en del arbeid, nå må vi begynne å gjøre fotballrelaterte øvelser da lysken er veldig sterk igjen. Vi får se om han kan begynne å sparke fotballen igjen allerede i neste uke. I desember burde han være hundre prosent.

Agouda forteller at han har tapt mye penger på å kjøre sitt eget løp med både operasjon og opptrening, og håper nå på å være tilbake i spill raskest mulig. Treningen med Hoque er det uansett ingen i Stabæk som er blitt informert om.

- Klubben vet ingenting om at jeg trener med Sam. På drøftelsesmøtet sa de at de ønsket å få meg kjappest mulig tilbake på banen. Jeg hadde ingen der som hjalp meg, så jeg valgte å gå til Sam. Han har fulgt meg veldig tett i denne opptreningsperioden, forteller Agouda.

Agouda har til gode å spille for Stabæk i Eliteserien denne sesongen, men fikk 55 minutter i 0-2-tapet mot Mjøndalen i cupen 3. mai. Han har også spilt to kamper for Stabæk 2.

Stabæk kjemper i bunnen av Eliteserien denne sesongen, og med tre kamper igjen ligger Henning Bergs lag på nest sisteplass, med fire poeng opp til Start på trygg grunn.

Mest sett siste uken