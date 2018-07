AC Milan har fått grønt lys til Europa-spill

AC Milan har fått godkjent søknaden om å få spille i UEFAs turneringer.

Det bekrefter idrettens voldsgiftsrett (CAS) på sine hjemmesider i en pressemelding fredag.

AC Milan er dømt for brudd på Financial Fair Play-reguleringer, det fremla UEFA i en egen pressmelding i slutten av juni. Som en del av straffen ville UEFA utestenge klubben fra europeiske turneringer det neste året, som de også var kvalifisert til (kom på 6.-plass i Serie A, som kvalifiserer dem til Europa League).

AC Milan bestemte seg for å anke utestengelsen til CAS 4. juli, som holdt en høring torsdag mellom representanter fra AC Milan og UEFA.

Fredag kom meldingen fra CAS om at klubbens utestengelse for spill i europeiske turneringer er opphevet. Der beskrev de straffen om utestengelse som «ikke forholdsmessig».

CAS bekreftet også i meldingen at de har også har funnet brudd på lisensreglene i UEFAs Financial Fair Play (FFP)-reguleringer hos Milan-klubben. CAS har nå bedt det økonomiske kontrollorganet Club Financial Control Body (CFCB) om å finne en annen passende straff for klubbens brudd.

Det var CFCB som i utgangspunktet kom til slutningen om å utestenge AC Milan fra europeiske turneringer. De vil nå finne en mer passende straff for FFP-bruddene AC Milan har gjort.

UEFA har tidligere vært bekymret for den økonomiske stabiliteten i AC Milan etter at kinesiske Li Yonghong kjøpte klubben av Silvio Berlusconi for cirka 8 milliarder kroner i 2017.

Klubben kjøpte i fjor sommer spillere for mer enn 2 milliarder kroner og har et lån på drøye 3 milliarder kroner.

En av årsakene til CAS' begrunnelse for opphevelsen av utestengelsen var dog at AC Milans økonomiske situasjon er bedre for øyeblikket, enn den var under Berlusconi.

