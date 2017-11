Adebayor hevder at familien drev ham til selvmordstanker

- Det er motbydelig at det gikk så langt, sier den tidligere Premier League-stjernen.

Emmanuel Adebayor var en viktig mann for Arsenal fra 2006 til 2009, og har senere vært innom klubber som Manchester City, Real Madrid, Tottenham og Crystal Palace.

Nå kjemper den 33 år gamle togoleseren i toppen av tyrkisk fotball med Istanbul Basaksehir, men avslører at tiden i engelsk fotball brakte med seg vanskelige utfordringer.

For med ukelønner opp mot 170.000 pund i Manchester City og Tottenham, ble det etter hvert mye mas fra sin togolesiske familie for fotballstjernen.

- Motbydelig at det gikk så langt

I et intervju med nettstedet So Foot tidligere i november forteller 33-åringen at han alltid har forsøkt å hjelpe familien hjemme ut av fattigdom, men at utakknemlighet hjemmefra førte til at han fikk depresjon.

- Jeg følte for å ta livet av meg flere ganger. Det har jeg holdt for meg selv i årevis. Det er motbydelig at det gikk så langt, men det føles godt å snakke om det, sier Adebayor til det franske nettstedet, ifølge Daily Mail.

Han forteller at han har blitt motarbeidet av familien hjemme, som han mener ikke har brydd seg stort om Adebayor, men kun om pengene hans.

- Jeg har fortalt lillebrødrene mine hvordan vi blir manipulert av familien vår, sier den tidligere Premier League-spilleren.

Endret telefonnummer

- Ofte har jeg forandret telefonnummeret mitt, så familien min ikke kan kontakte meg. De ringer meg, ikke for å spørre hvordan jeg har det, men for å forlange penger, fortsetter han.

Adebayor gir et eksempel fra tiden i Tottenham, da han var ute med en hamstringskade. Da ringte familien hjemmefra for å be om penger til å dekke skoleavgiften til en liten gutt hjemme, uten å ta seg bryet med å spørre hvordan det gikk med ham.

Beskyldte moren for svart magi

Han navngir ingen i intervjuet, men så sent som i 2014 beskyldte han sin egen mor for å ha kastet svart magi over ham. På den tiden hadde spilleren en formsvikt i Tottenham, og ba moren om å «stoppe med å kaste en juju over ham» og å la ham være i fred, etter at moren på sin side hadde fortalt offentligheten at sønnen hadde kastet henne ut av familiehjemmet i Togo.

Adebayor fikk til slutt 242 Premier League-kamper for Arsenal, Manchester City, Tottenham og Crystal Palace, og scoret i alt 97 seriemål for de fire klubbene.

