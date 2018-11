Adegbenro matchvinner da Rosenborg sikret seriegullet i Eliteserien

Samuel Adegbenro har for vane å sette inn avgjørende scoringer, og søndag scoret nigerianeren én gang da RBK kunne feire gullet i Eliteserien.

START - ROSENBORG 0-1:

KRISTIANSAND (Nettavisen): Adegbenro stanget trønderne i ledelsen på Sør Arena etter 27 minutter søndag, og Start maktet aldri å slå tilbake.

- Headingen fra Adegbenro er klasse, sa TV Norge-ekspert Tor Ole Skullerud etter scoringen og fikk støtte av sidekommentator Kenneth Fredheim.

- Det tredje målet til Adegbenro som også ga Rosenborg 1-0 i oppgjøret mot Brann. Praktfullt og effektivt av Rosenborg.

Gjestene kontrollert kampen etter pause, og det betyr at Rosenborg allerede er seriemester før siste runde. At Adegbenro sto fram da det virkelig gjaldt er heller ikke noe nytt. Den skadeplagede nigerianeren sørget nærmest egenhendig for at Rosenborg gikk til gruppespillet i Europa League forrige sesong etter hans mål i de to kampene mot Ajax.

For to uker siden åpnet han scoringsballet i gullkampen mot Brann. Unggutten, som har vært gjennom to operasjoner denne sesongen, pirket inn 1-0 på Brann Stadion i kampen som til slutt endte 2-1, og søndag var han igjen frempå.

Et perfekt innlegg fra Birger Meling fant pannebrasken til 22-åringen som headet inn 1-0 og sørget for at Rosenborg nå kan feire ligagull.

For Start lever spenningen til siste slutt. Laget ligger nå på kvalifiseringsplass før serieavslutningen mot Haugesund.

Kontroll

Rosenborg-laget brukte den andre omgangen til å spille på sin ledelse. Gjestene hadde for det meste god kontroll på et tamt Start-lag som nå virkelig har kniven på strupen før siste seriekamp.

Ettersom Stabæk vant sin kamp 3-0 borte mot Odd, er bæringene nå kun poenget bak Start på nedrykksplass.

Til glede for Kristiansand-publikumet avga også Lillestrøm poeng søndag (2-2 mot Strømsgodset), men det ene LSK-poenget betyr at de sniker seg forbi Start på tabellen som nå ligger på kvalifiseringsplass med 29 poeng.

SJANSE: Adeleke Akinyemi fortviler etter å ha brent en stor sjanse mot RBK.

Lowe-albue

Vertene fra Kristiansand kunne fort blitt redusert til 10 mann i den andre omgangen mot Rosenborg da Damion Lowe plasserte en albue i ansiktet på Birger Meling.

ALBUE: Birger Melding fikk en albue i ansiktet fra Damion Lowe i den andre omgangen.

Dommer Trygve Kjensli fikk imidlertid ikke med seg situasjonen, men selv med 11 mann maktet ikke Start å sette inn utligningen.

De gulkledde satte inn en sluttspurt mot slutten, men klarte aldri å overliste André Hansen til tross for en stor sjanse på slutten som RBK-keeperen med nød og neppe maktet å holde ute.

