Adegbenro om veien tilbake fra skademarerittet: - Det har vært veldig tøft.

Rosenborgs Samuel Adegbenro sier han har hatt mye tid til å tenke etter å ha vært ute i sju måneder som følge av to ankeloperasjoner.

Søndag var han tilbake i startoppstillingen til Rosenborg, og nigerianeren markerte sitt comeback med å sette inn 1-0 i gullkampen mot Brann.

RBK vant til slutt kampen 2-1, men etter 55 minutter fryktet både RBK-fansen og Adegbenro det verste da han måtte forlate banen med nettopp en ankelskade.

- Ikke noe alvorlig, selv om det er der jeg har vært skadet tidligere, bedyrer Adegbenro til Nettavisen etter kampen som langt på vei sikret hans RBK seriegullet.

I fjor dukket spissen seg for alvor i Rosenborg da han først ble matchvinner i bortemøtet mot Ajax i kvalifiseringen til Europa League.

Uken etter entret han banen på 1-2 i hjemmemøtet, og nærmest egenhendig snudde kampen til 3-2 og sørget for gruppespill i den europeiske turneringen.

Søndag viste han seg igjen som en mann for de store anledningene da han dukket opp inne i feltet og pirket ballen over linjen til 1-0 mot Brann etter 14 minutter.

- Man blir redd

22-åringen gliser godt når han blir påminnet sine viktige scoringer for klubben, men ikke alt har vært en dans på roser for den tidligere Viking-spilleren det siste året.

En ankelskade i en treningskamp mot Ranheim i mars gjorde at han måtte under kniven. Operasjonen gikk imidlertid ikke slik han hadde håpet, for da han endelig var på vei tilbake kom beskjeden om at han måtte opereres på ny.

- Det er veldig tøft å være ute i sju måneder, og det er første gang det skjer i min karrière, sier en åpenhjertig Adegbenro til Nettavisen.

SMIL: Adegbenro hadde god grunn til å smile etter seieren i gullkampen. Han markerte sitt comeback fra start med scoring.

Tilbakeslaget og alle månedene på sidelinjen ga ham tid til å tenke. Det er ikke utelukkende positivt for en fotballspiller som kun har ett ønske: å komme tilbake på banen så fort som mulig.

- Det var veldig tøft i begynnelsen. Man tenker «hva er det som skjer?», men trenerne, lagkameratene og familien min oppmuntrer meg hele tiden, sier han om de to operasjonene i den trøblete ankelen som igjen fikk kjørt seg på et frossent gressteppe på Brann Stadion.

- Det har vært veldig tøft. Første gang jeg opererte og det ikke gikk bra, så tenkte jeg mye. Etter den andre operasjonen er man redd for at det samme kan skje igjen. Det blir mye tenking og man blir redd.

Fem poengs luke

22-åringen innrømmer at han har vært redd i løpet av den lange skadeperioden. Etter to innhopp og startplass på de tre siste kampene er han imidlertid på vei mot toppformen for RBK.

Hans tilbakekomst er også godt nytt i serieinnspurten. Rosenborg har fem poeng ned til Brann etter søndagens seier når det kun gjenstår tre seriekamper.

I de kampene vil en sulten Adegbenro jakte målpoeng.

- Vi må fortsette som dette. Vi hadde forberedt oss lenge på denne kampen. Alle var veldig forberedt, for vi visste det ville være avgjørende.

Adegbenro ble hentet av Rosenborg fra Viking i august 2017 etter å ha vært i Stavanger-klubben i to sesonger.

