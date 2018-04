Advarer Arsenal mot å gjenta United-tabbe

Fotballkommentator Kenneth Fredheim mener Arsenal må unngå å gjøre som Manchester United når de skal finne en erstatter for Arsène Wenger.

Fredag kom meldingen om at Arsène Wenger gir seg som manager i Arsenal etter sesongen, 22 år etter at han kom til klubben i 1996.

Under tiden som sjef i londonklubben vant franskmannen Premier League tre ganger og FA-cupen sju ganger. Det var under Wengers ledelse at Arsenal gikk en hel Premier League-sesong uten tap, i 2003/2004.

Det mange spør seg nå, er hvem som skal overta som manager i londonklubben. De siste årene har en rekke navn blitt nevnt som mulige arvtagere etter Wenger og nå som det er klart at veteranen gir seg i klubben, kommer nok de ryktene til å øke enda mer i intensitet.

Advarer mot United-fella



Alt fra meget rutinert kar som Carlo Ancelotti, til den unge og talentfulle Eddie Howe i Bournemouth har blitt koblet med Arsenal.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim, som tidligere har kommentert Premier League, og følger Arsenal tett som supporter, håper verken på Ancelotti eller Howe som Wengers etterfølger i klubben.

- Ingen av de navnene. Det å ta en Ancelotti eller noen i den generasjonen, vil jeg betrakte som et steg bakover. Det blir et vanskelig valg. Eddie Howe ønsker jeg ikke på grunn av klubbens størrelse. Det å være manager for Arsenal er ekstremt annerledes enn å være manager for Bournemouth, sier Fredheim til Nettavisen om managervalget.

ADVARER: Fotballkommentator og Arsenal-supporter Kenneth Fredheim.

Fredheim trekker fram det Manchester United gjorde da sir Alex Ferguson trakk seg i 2013, og David Moyes overtok, som et eksempel på hvorfor det ikke er noen god idé å ansette en manager uten erfaring fra en toppklubb.

- Du så det da Moyes tok over United. Han var ikke en stor nok personlighet, med et stort nok navn til å overta United. Det handler om hvilken evne du har til å tiltrekke deg store verdensstjerner og styre det enorme medietrykket og trykket fra fans og eiere, som er rundt Arsenal.

Trekker fram Tuchel



TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker peker også mot da Moyes ble ansatt som manager i United og spør om det har skremt andre storklubber fra å gjøre et lignende grep på managersiden.

- Det blir jo spørsmålet, har de sett til United? Er de skremt av hva som skjedde der etter Ferguson? Står det i veien for en type som Eddie Howe? Det er jo mange spennende navn der ute i Europa, en Thomas Tuchel og en Diego Simeone. Det har vært spekulert i flere, sier han til Nettavisen.

- Det blir spennende å se. Jeg tror Wenger har hatt et ord med i laget når det gjelder etterfølger. Jeg vil tippe at hans filosofi skal leve videre. Arsenal skal fortsatt spille fotball. Det skal være Wengers Arsenal på mange måter, et spillende lag, mener TV 2-kommentatoren videre.

Også Fredheim ser på tyske Thomas Tuchel som spennende.

- Han er ung, han og, men Thomas Tuchel har jeg veldig sans for fotballmessig, og han har vært i en stor klubb. Dortmund er en stor klubb, selv om det slutta litt i kaos der. Du må ha med deg erfaringen fra en omtrent like stor klubb, mener jeg, så du vet hva du går til. Tuchel er en mann jeg kunne sett for meg, mener Eurosport-profilen.

- Jeg tror absolutt på en yngre manager, men samtidig må du ha et navn som er i stand til å trekke til deg store spillere og kjenne til hva slags press det innebærer å være manager for en så stor klubb, sier han.

- Treårsperspektiv



Skal vi tro Alsaker så tenker mange Premier League-klubber nå mot rask suksess, framfor langsiktig lagbygging, når de velger manager.

- Det er mange navn, og mange kandidater. Det blir jo opp til klubben om de våger å satse ungt, og litt uerfarent, eller om de går for de tyngste navnene. Det har jeg ikke noe godt svar på. Fotballen har endret seg og i dag er treårsperspektiv det mest vanlige. Det er ikke sikkert at en slik langsiktig lagbygger er det beste alternativet, mener Alsaker.

- Den som tar over har en ganske gunstig posisjon, vil jeg si, det er ikke noe risiko for at Arsenal skal falle noe lenger ned på tabellen enn der de er nå, så det er ikke en umulig oppgave for en med litt mindre erfaring og lede dette laget videre, sier Premier League-kommentatoren.

Både Fredheim og Alsaker jobbet med engelsk fotball på den tiden Wenger gjorde sitt inntog i Premier League og de to kommentatorene er enige i at franskmannen har betydd enormt for fotballen på balløya.

ENORM BETYDNING: TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Arsene Wenger har betydd enormt for fotballen i England.

- Han har betydd ekstremt mye, han har betydd alt. Han kom inn på en tid der kulturen i England var helt annerledes, det var helt greit å ta seg en fest eller to i uka og spise fish & chips i timene før kamp. Han snudde opp ned på alt i Arsenal, og når andre fikk med seg dette her bidro det til å profesjonalisere hele engelsk fotball, sier Fredheim.

- Jeg tenker at det er vemodig at han gir seg nå etter 22 år, men samtidig synes jeg det er riktig. Det har dessverre vært en litt nedadgående kurve de siste sesongene, spesielt i fjor og i år ligamessig, sier han.

- Litt på overtid



Alsaker føler også det er riktig timing for å gi seg.

- Alt tyder på at det er en riktig beslutning, som kanskje er litt på overtid også. De svakeste ligaresultatene har han de siste sesongene. Jeg føler at han har gjort sitt, og det er den erkjennelsen han selv også har kommet til. Jeg tror han gjør dette nå for å samle klubben, og det er den største sjansen han har for å få en ideell avslutning med et nytt trofé og en plass i Champions League som avskjedsgave, mener TV 2-profilen og sikter til at Arsenal fortsatt kjemper om å vinne Europa League denne sesongen.

- Jeg tenker det er vemodig, han kom jo til England omtrent da jeg begynte å jobbe med engelsk fotball og jeg har vært med ham hele veien. Han er en legende og på en måte den siste av sin sort. Ferguson ga seg for fem år siden, og nå går den siste av disse stayerne.

- Ment det i mange år



Fredheim poengterer at Wenger først og fremst vil bli husket som den største manageren i Arsenals historie, men trekker fram at avgjørelsen om å gi seg i klubben kanskje burde blitt tatt allerede for noen år siden.

- Jeg har ment i mange år at han burde overlate stolen til noen andre. På et eller annet tidspunkt synes jeg at han gikk seg fast i prinsippene sine, og staheten tok på en måte overhånd. Han skulle liksom vinne på sin måte, og kunne han ikke det, virket det som har foretrakk å ikke vinne. Det kom uttalelser om at fjerdeplass var jevngodt med å vinne ligaen, som jeg og mange andre mener er helt feil for en klubb som Arsenal.

Eurosport-kommentatoren føler at Wenger de siste ti årene ikke har klart å gjenskape en type lag som kjennetegnet manageren på sitt beste.

- Det som jeg synes er rart er at han de siste ti årene ikke har klart å lage den ryggraden i Arsenal som han hadde med Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Tony Adams, og Steve Bould. Eller Gilberto Silva som spilte i midtbaneposisjonen på Invincibles-laget. Han har aldri klart å lage den samme ryggraden i laget. Når det har tettet seg til i ligaen i februar og mars, så har Arsenal gått på trynet, hver gang, i forhold til andre klubber som har disse voksne, fysiske, tøffe spillerne som skaper balansen i laget.

- Det er der jeg mener staheten kommer inn. Han skal helst ikke kjøpe etablerte spillere, skal utvikle dem selv og kjøpe dem unge. Det har igjen ført til en utålmodighet blant de største stjernene som har gjort at de etter hvert har ønsket seg vekk. Cesc Fabregas, Robin van Persie, og Alexis Sanchez nå sist. Jeg får følelsen av at de ikke lenger trodde på prosjektet hans. Da er du i trøbbel, sier Fredheim.

