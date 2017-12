Advocaat tar over nederlandsk bunnlag

Dick Advocaat er ansatt som ny hovedtrener i Sparta Rotterdam. Det skjer under to måneder etter at veteranen ga seg som nederlandsk landslagssjef.

70-åringen skrev 1. juledag under en avtale som varer ut sesongen. Han tiltrer i jobben etter vinterpausen. Spartas neste kamp er hjemme mot bunnkollega Willem II 4. februar.

Advocaat tar over etter Alex Pastoor, som forrige uke fikk sparken etter 0-7-tapet i derbyet mot Feyenoord. Sparta Rotterdam ligger nest sist på tabellen med elleve poeng i nederlandsk æresdivisjon. Klubben har kun vunnet 2 av 17 kamper.

Tidligere har Advocaat trent lag som PSV Eindhoven, Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit St. Petersburg og Fenerbahçe. I november ga han seg som Nederland-trener.

Det var i mai at han gikk løs på sin tredje periode som landslagssjef i hjemlandet, men Advocaat klarte ikke å berge VM-spill.

