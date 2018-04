Advokat mener Northug ikke har noe å frykte

Advokat Ole Gramstad Jensen kaster seg inn i Northug-debatten, og er klar på at langrennsstjernen ikke har noe å frykte.

Under kampen mellom Rosenborg og Molde la Petter Northug ut navnet på Molde-spilleren som er siktet for sovevoldtekt.

På Instagram la Northug ut en video med spillerens navn, etterfulgt av teksten «ska fengsles».

Molde-spillerens agent Øyvind Panzer Iversen uttalte mandag til Nettavisen at han og klienten vil vurdere rettslige steg mot Northug for ærekrenkelse.

KLAR TALE: Ole Gramstad Jensen mener Petter Northug ikke har noe å frykte.

Uenig med kollegaer

Advokat Ole Gramstad Jensen er dypt uenig med Iversen og mener tvert imot at det dummeste Molde-spilleren kan gjøre er å gå til sak mot Northug.

- Jeg har sett at blant annet min tidligere sjef Per Danielsen mener han kan bli dømt for ærekrenkelse for dette. Jon Wessel-Aas blir også sitert på noe lignende. Det er ikke jeg enig i. Dette er en spiller som er tiltalt. Det er ikke bare en siktelse - han er faktisk tiltalt for sovevoldtekt, sier Jensen til Nettavisen.

Advokaten trekker fram et eksempel Wessel-Aas pekte på tidligere denne uken.

- Det er sånn at han har krav på mye mindre beskyttelse personvernmessig enn en som det bare er rettet noen beskyldninger mot. Jeg ser Wessel-Aas viser til en sak med en islandsk spiller som ble anmeldt for voldtekt. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Det er noe annet. Da har du ingenting annet enn beskyldningene som ligger bak.

Northug har ingen plikt til å tie

Jensen mener kravet om at Northug skal tie er problematisk med tanke på ytringsfriheten.

- I dette tilfellet er det man egentlig ber Northug om, å bevare taushet om hans kjennskap til hvem dette er - at vedkommende har krav på anonymitet fram til saken er avgjort. Det er et mye lenger steg, og det er problematisk i forhold til ytringsfriheten.

Advokaten er klar på at Northug ikke har noen plikt til å bidra til fortsatt anonymisering.

- Min oppfatning er at folk som er tiltalt for voldtekt har ikke noe krav på anonymitet. Noen ganger velger media å holde de anonyme - andre ganger velger de å ikke gjøre det. For meg er det vanskelig å skjønne hva som gjør at media velger det ene i den ene saken og det andre i den andre saken. Folk flest er ikke underlagt PFU-reglement eller noe slikt.

Resten av Molde mistenkeliggjøres

Jensen mener det er problematisk at resten av Molde-laget mistenkeliggjøres når det offentliggjøres at det er en Molde-spiller som er tiltalt.

- Du sitter igjen med med 22 stykker som på en måte er potensielt mistenkt blant folk som voldtektsmann. Nå vet vi ar det var en som var på banen mot Rosenborg, så nå er det kuttet ned til elleve. Jeg vet ikke hvem dette er, så for meg er det en Molde-spiller og alle er i søkelyset inntil dette offentliggjøres. Jeg tror at man gjør de andre spillerne på laget en bjørnetjeneste ved at man ikke offentliggjør navnet når det først blir kjent at det er en Molde-spiller, sier Jensen.

Han mener Molde-spilleren og advokaten hans, Øyvind Panzer Iversen, ikke bør ta Northug til retten. Det kan utvikle seg svært dårlig for den parten, mener Jensen.

- Jeg mener Northug ikke har noe å frykte. Den som har noe å frykte i en sånn situasjon er denne Molde-spilleren. Hvis han går mot sivilt søksmål må han finne seg i å bli krysseksaminert på nytt rundt de spørsmålene han da eventuelt har blitt frifunnet for. Han har alt å risikere og blir utsatt for en aggressiv utspørring fra en av Northugs advokater. Det vil være noe av det dummeste han kan foreta seg i en sånn situasjon, mener Jensen.

Mener Northug gikk over streken

Tidligere denne uken sa Molde-spillerens agent Øyvind Panzer Iversen følgende til Nettavisen:

- Northug har gått langt over streken, og det er ulovlig i det at det er en æreskrenkelse. Vi fikk en ny straffelov som trådde i kraft i 2015 som sier det ikke lenger er straffbart med æreskrenkelser, sier Panzer Iversen til Nettavisen, som likevel varsler at de tar saken på alvor.

- Jeg har ikke fått drøftet dette med min klient ennå, men vi vil ta en vurdering på om vi skal ta tak i dette i form av å komme med et søksmål om oppreisningserstatning mot Northug, sier Iversen.

Northugs manager, Are Sørum Langås, hevder Instagram-posten ble fjernet så fort Northug selv skjønte hva publikum sang om.

- Det ble lagt ut en film fra tribunen, med sang om en spiller som skulle fengsles, og en tekst med innholdet i sangen. Dette ble umiddelbart slettet da han ble gjort oppmerksom på sammenhengen og saken rundt nevnte spiller, skrev Sørum Langås i en SMS til Nettavisen mandag.

Molde-spilleren må møte i retten 14. og 15 august.

