Agenten mener Torreira burde dratt til Napoli

Signerte for Arsenal i sommer.

Lucas Torreira ble hentet til Arsenal i sommer, men enn så lenge har ikke midtbanemannen fått vist seg skikkelig fram i sin nye klubb.

Uruguayaneren har kommet inn fra benken i tre ligakamper så langt.

22-åringen er regnet som en meget lovende spiller og var blant annet i aksjon for Uruguay under VM i sommer. Arsenal hentet ham fra Sampdoria i Italia, der han også imponerte sist sesong.

- Det er synd



I et intervju med radiokanalen Radio Crc kommer spillerens agent nå med svært oppsiktsvekkende opplysninger. Agent Pablo Betancur sier nemlig at han helst skulle sett klienten i en annen klubb enn Arsenal.

Betancur sier at Torreira er i ferd med å finne seg godt til rette i Premier League-klubben, men at det i sommer var andre alternativer på bordet, og at Arsenal vant kampen om spilleren, fordi klubben kom med en totalpakke som ingrn andre matchet.

Napoli er klubben agenten helst ville sett Torreira i, skal vi tro det som blir sagt i intervjuet.

- Det er veldig synd at Carlo Ancelotti (Napolis manager) ikke var inne i bildet fra starten av forhandlingene. Han er en manager som kunne hjulpet Lucas mye, Ancelotti har enormt med internasjonal erfaring, sier agent Betancur i et intervju med radiokanalen, gjengitt av The Mirror.

- Lucas ringte meg og informerte om at forhandlingene med Arsenal var kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake, forteller han videre.

- Arsenal betalte mer



Napoli, som mistet midtbanespilleren Jorginho til Chelsea i sommer, kastet seg altså inn i kampen om 22-åringen senere enn Arsenal.

- Hadde Arsenal-avtalen kollapset, så ville Napoli vært perfekt. Men Arsenal møtte alle krav. De betalte til og med 4,5 millioner pund mer enn utkjøpsklausulen, forteller Torreiras agent videre i intervjuet.

Arsenal bladde totalt opp rundt 22 millioner pund for 22-åringen.

- Nå tilpasser han seg Premier League veldig bra. Han har funnet seg bra til rette og han er fornøyd med situasjonen, sier Betancur.

Arsenal har fått en tøff start på sesongen i Premier League og står med kun tre poeng etter de tre første kampene. Londonklubben har hatt en vanskelig start, og spilt mot klubber som Manchester City og Chelsea.

Seieren kom hjemme mot West Ham. I neste runde møter Unai Emerys menn nykommer Cardiff på bortebane.

