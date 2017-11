Agüero utskrevet fra sykehuset

Argentina-spiss Sergio Agüero er nå utskrevet fra sykehuset der han har vært innlagt siden han ble svimmel under landskampen mot Nigeria tirsdag.

Manchester City-spilleren ble sendt til sykehus i Krasnodar i Russland etter episoden tirsdag.

Argentinas fotballforbund (AFA) skrev på sin Twitter-konto at Manchester City-stjernen «besvimte og ble kjørt til sykehus for rutineundersøkelser».

Ifølge den engelske klubben mistet aldri spissen bevisstheten. Klubben skriver på sin hjemmeside at spissen kun følte seg dårlig og at han ble sendt til sykehus for sikkerhets skyld.

Klubben skriver også at argentineren nå får lov til å reise hjem, og at han vil bli undersøkt av klubbens leger før helgens seriekamp mot Leicester.

Agüero scoret ett av Argentinas to mål i første omgang før han ble byttet ut i pausen. Nigeria vant for øvrig kampen 4-2.

(©NTB)

