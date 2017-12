Ajer fikk sin tredje strake Celtic-kamp fra start

Nordmannen var med å holde nullen for tredje kamp på rad.

DUNDEE - CELTIC 0-2:

Den norske midtstopperen Kristoffer Ajer spilte tirsdag sin tredje strake kamp fra start for skotske Celtic og det kan se ut til at nordmannen virkelig er på vei inn i varmen hos manager Brendan Rodgers.

I møtet med Dundee bidro 19-åringen til at det skotske storlaget igjen holdt nullen, og dermed har Celtic holdt nullen i de tre siste kampene - alle med den norske 19-åringen på banen.

- Enormt steg



Selv om Ajer ser ut til å nyte tillit hos Rodgers nå, sa nordmannen i et intervju nylig at han må jobbe hardt for å beholde plassen.

- Jeg jobber hardt hver eneste dag. Det var en god opplevelse for meg å dra på lån til Kilmarnock sist sesong. Jeg er fortsatt bare 19 år og må ta alle kamper jeg kan få, og gjøre så godt jeg kan. Jeg vet det er noen fantastiske midtstoppere i denne klubben, som alle vil spille, så det er ikke lett å komme seg inn på laget. Når du først får sjansen, er du nødt til å levere, sier Ajer til den skotske avisen Daily Record.

Ajer, som ble hentet til Celtic fra Start, sier videre til avisen at han har utviklet seg mye siden han kom til klubben.

- Spillerne, staben og manageren har gjort en utrolig jobb for meg. Jeg har utviklet meg utrolig mye siden jeg kom hit. Jeg visste at jeg skulle til én av verdens beste klubber. Jeg var 17 da jeg signerte for Celtic, og da er det et enormt steg å bryte inn på laget, mener midtstopperen.

Nylig ble det kjent at Celtic har sikret seg den tyske midtstopperen Marvin Compper fra RB Leipzig. 32-åringen tilfører laget mye rutine, men Ajer er ikke redd for at tyskeren skal stjele plassen hans på laget.

- Marvin er en god spiller som har gjort fantastiske ting i Bundesliga. Det vil hjelpe meg mye å se ham spille og lære fra ham, sier Ajer.

Topper tabellen



James Forrest sendte Celtic i ledelsen allerede etter åtte minutter i tirsdagens kamp, mens Leigh Griffiths doblet ledelsen da 43 minutter var spilt. Flere scoringer ble det ikke på Dens Park.

Resultatet betyr at Glasgow-klubben har god kontroll i toppen av skotsk Premier League og topper tabellen suverent foran Aberdeen.

Celtic har plukket 50 poeng på 21 kamper og er 11 poeng foran nummer to. Rangers på tredjeplass er hele 14 poeng bak erkerivalene.

