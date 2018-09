Ajer-hendelse vekker oppsikt i Skottland: Gerrard la seg flat

Da Kristoffer Ajer (20) i helgen spilte Old Firm, et av fotballens største hatoppgjør, havnet han i fokus for en situasjon som nå debatteres heftig i skotsk presse.

SANDVIKA (Nettavisen): Den norske landslagsstopperen var involvert i en kontroversiell hendelse i storoppgjøret mellom Celtic og Rangers søndag.

Før pause i Old Firm ble han regelrett sparket til av Rangers-keeper Allan McGregor, som slapp unna kort for det åpenbare regelbruddet. (Se video av hendelsen lenger ned i artikkelen)

Episoden har i ettertid skapt store overskrifter i Skottland.

Etter kampen som Celtic vant 1-0, la Rangers-manager og tidligere Liverpool-stjerne Steven Gerrard seg flat og bekreftet at han ikke ville reagert dersom keeperen hans hadde blitt utvist som følge av hendelsen.

- Nei, det ville jeg ikke. Hør her, jeg er ærlig og forteller dere hva jeg ser. Jeg skal ikke sitte her og gjøre noe annet enn det, sa Gerrard til The Scottish Sun etter kampen.

OLD FIRM: Kristoffer Ajer i aksjon for Celtic mot Rangers.

Ajer: - Sånne situasjoner dukker opp i tøffe oppgjør



Kort tid etter storoppgjøret satte Ajer seg på flyet hjem til Norge i forbindelse med de kommende landskampene mot Kypros og Bulgaria i Nations League, men 20-åringen har registrert at den aktuelle hendelsen har blitt diskutert i ettertid.

Selv vil han ikke si for mye om det som skjedde.

- Det er sånt som kan skje i kampens hete. Det var en innoverskrudd dødball hvor alle trykker til. Sånne situasjoner dukker opp og kommer i tøffe oppgjør, sier Ajer til Nettavisen.

- Det er ikke så mye rundt den situasjonen jeg ønsker å kommentere. Det er veldig mange som tar seg av den situasjonen i Skottland. Så får det være sånn som det er. Jeg er bare veldig fornøyd med at vi vant 1-0 i en så stor og viktig kamp. Det var veldig viktig, sier den norske landslagsspilleren.

Slakter det skotske fotballforbundet

Til tross for at Rangers-keeperen unngikk rødt kort i søndagens kamp, har det likevel vært en sjanse for at McGregor ville bli suspendert i ettertid av det skotske fotballforbundet som følge av hendelsen.

Tirsdag ettermiddag ble det imidlertid, til manges overraskelse, klart at fotballforbundet har bestemt seg for ikke å straffe McGregor etter å ha vurdert hendelsen på nytt.

Allan McGregor won't face any action after his kick out at Celtic's Kristoffer Ajer on Sunday.



Ibrox manager Steven Gerrard described the act as "blatant".



More: https://t.co/6KqHvlFr6f pic.twitter.com/CWugfq7dlF — BBC Sportsound (@BBCSportsound) 4. september 2018

Ajer vil ikke kommentere tirsdagens avgjørelse.

- Det har jeg absolutt ingen kommentar til. Det må det skotske forbundet avgjøre, sier Ajer.

En som derimot er krystallklar på det han mener om avgjørelsen er tidligere Celtic-spiller Chris Sutton. På Twitter mener Sutton at forbundet åpner opp for at spillere kan sparke hverandre ved å ikke straffe McGregor.

- Hva slags eksempel er det vi setter for unge spillere i dette landet? Dette er forferdelig, skriver Sutton.

Ajer virker som nevnte ikke å bruke nevneverdig med krefter på situasjonen, og har nå fullt fokus på den kommende kampen mot Kypros på Ullevaal førstkommende torsdag.

