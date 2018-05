Ajer signerte ny Celtic-kontrakt

Nordmannen belønnet med ny avtale.

Det bekrefter skottene på Twitter mandag.

Den norske midtstopperen, som har imponert stort i Celtic-drakten denne sesongen, har underskrevet en ny fireårsavtale med klubben.

Ajer kom til Celtic fra Start i 2016 og den opprinnelige avtalen fra den gang strakk seg fram til 2020. Den nye går altså først ut i 2022.

20-åringen har nytt stor tillit hos manager Brendan Rodgers denne sesongen og har vært med å vinne både ligaen og ligacupen med Celitc.

Han har totalt spilt 30 kamper for klubben i 2017/18, 21 av dem i ligaen.

Ajer fikk nylig også sin debut på det norske landslaget og mange ser på unggutten som en framtidig forsvarssjef for Norge.

Han har tidligere spilt for klubber som Rælingen, Lillestrøm og Start. Forrige sesong var han utlånt til den skotske klubben Kilmarnock.

📝 We are delighted to announce that Kristoffer Ajer has signed a new four-year contract with #CelticFC! More to follow. pic.twitter.com/3BVIiGVVXb