Ajer storspilte da Celtic vant toppkamp

Kristoffer Ajer (19) spås en lys fremtid av Celtic-manager Brendan Rodgers. Lørdag fikk den norske unggutten sjansen fra start i toppkampen mot Aberdeen.

CELTIC - ABERDEEN 3-0:

Ajer, som ble rost opp i skyene etter Celtics seier i midtuka, fikk nemlig fornyet tillit i lørdagens kamp mellom nummer 1 og nummer 2 på den skotske toppserietabellen.

Det er et tydelig tegn på at Ajer er på full fart inn i varmen på Celtic Park.

Celtic vant til slutt toppkampen 3-0 på hjemmebane, og nordmannen spilte hele kampen for vertene.

Rælingen-gutten dannet stopperpar med stjernespilleren Dedryck Boyata og gjorde sine saker bra. Sosiale medier flommer over av ros til den norske unggutten (se et utvalg lenger ned i saken).

Også kommentatorene på Celtic TV lot seg imponere av 19-åringen som har fått kallenavnet «Big Ajer» av fansen på grunn av sin imponerende fysikk:

- Han har gjort sine saker svært bra, ble det sagt mot slutten av kampen.

Nordmannen skal blant annet ha en del av æren for Celtics andre scoring. Ajer tok med seg ballen fra egen boks og løp 40 meter før han spilte gjennom Scott Sinclair med en fin pasning. Sinclair spilte videre til Johnny Hayes i boksen, og han sørget for 2-0.

Celtics øvrige målscorere var Olivier Ntcham og tidligere RBK-spiller Mikael Lustig.

Positiv Rodgers

Celtic-manager Rodgers har tidligere vært åpen om sine fremtidshåp for den norske U21-landslagsspilleren.

- Kristoffer trenger tid, men kan bli en spiller av toppklasse. Der har norsk fotball trolig et stort talent for framtiden, sa Rodgers etter at Celtic møtte Rosenborg i Champions League-kvaliken tidligere i år.

Totalt har den tidligere Start og LSK-spilleren nå startet seks kamper for de skotske mesterne i ligaen denne sesongen.

Ajer var på utlån til skotske Kilmarnock i siste halvdel av forrige sesong, og det er blitt spekulert i om han skal på et nytt utlån i januar.

Ajer: - Et drømmeår

Ifølge 19-åringen var Celtic-manager Rodgers fornøyd med det han presterte i den skotske ligaen forrige sesong.

- De var veldig positive til utlånet og til Kilmarnock som har gitt meg spilletid i alle kamper. De har vært positive til hvordan jeg har prestert, så det har vært bra, sa Ajer til Nettavisen i høst.

Han var i det hele tatt svært fornøyd med 2016/2017-sesongen.

- Det har vært et drømmeår for min del utviklingsmessig, sa 19-åringen til Nettavisen.

Nå er han altså i ferd med å spille seg inn på storklubbens førstelag.

Ajer er sett på som et av norsk fotballs største talenter og har U-landskamper for alle landslag fra G15 til U21.

Hvis han fortsetter å ta steg i Celtic skal man ikke se bort fra at han blir en viktig del av Lars Lagerbäcks tropp i den kommende kvaliken høsten 2018.

Celtic-fansen på Twitter er i hvert fall samstemte om at midtstopperen gjorde nok en solid kamp lørdag:

Ajer should be our first choice as a defender on current form. The calmness from him for a 19 year old is brilliant. — Tam McKinlay (@tammckinlay9) December 23, 2017

We didn't sign Denayer but it doesn't matter cause we signed big Ajer — Kb (@Kb_1888) December 23, 2017

Kristoffer Ajer leverer nok en meget god kamp, og kan fort ha sikret seg startplass også i neste bortematch mot Dundee. Vokser hver gang han får sjansen. — Kristoffer Skinlo (@skinto27) December 23, 2017

Sign Ntcham and Ajer up for life RIGHT NOW — Georgios Stepharas (@SO_1888) December 23, 2017

Ajer should be our first choice cb, strolled it the day 🍀 — Bruce Thomson (@BruceThomson_) December 23, 2017

Ajer got to stay in the team now — lynchy 🇮🇪🇻🇦 (@stephenlynch81) December 23, 2017

Ajer has been absolutely brilliant today. Huge part in our last two games and hasn't put a foot wrong in the back. Again! #CelticFamily — Craig Wilkinson (@xfitbhoy) December 23, 2017

Ajer is unbelievable — fearghalhanna (@fearghalhanna_5) December 23, 2017

Frightening how good Ajer will be in a few years. All the attributes and still only 18/19?! ☘️ — Until...☘️💚 (@delbhoy007) December 23, 2017

Announce Ajer as first choice centre half — Mark (@thegeanny) December 23, 2017

Big ajer best hing since sliced bread — Craig Kelly (@CraigKelly_) December 23, 2017

Ajer having a great game. — tommy (@Tomtheleedstim) December 23, 2017

📋 Here’s how the Bhoys will line up for #CELABE. pic.twitter.com/LrAt3O0Ch4 — Celtic Football Club (@celticfc) December 23, 2017

