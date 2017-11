Ajer usikker på januarutlån

Kristoffer Ajer nyter tillit i kamptroppene til Celtic, men vil ta en prat med Brendan Rodgers i vinter vedrørende et nytt utlån for å tilegne seg spilletid.

19-åringen er en gjenganger i kamptroppene til Celtic og satt blant annet på benken da laget tapte 1-2 mot storklubben Bayern München i mesterligaen på et elektrisk Celtic Park nylig.

Midtstopperen har vært i kamptroppen tre av fire ganger i mesterligaen denne sesongen, men har fortsatt til gode å komme innpå. I seriesammenheng spilte han sist 28. oktober da laget spilte 1-1 hjemme mot Kilmarnock, klubben Ajer var utlånt til med stor suksess forrige sesong.

Han er imidlertid usikker på om det blir et lignende utlån for å tilegne seg spilletid i januar, men sier han er klar for både å dra på lån eller å bli i klubben alt ettersom hva Celtic ønsker.

– Overgangsvinduet åpner 1. januar så da får jeg ta en prat med Rodgers og høre hva som er planen, sier han til NTB og utdyper kampen om plassene i den skotske storklubben.

– Jeg er 19 år og spiller midtstopper for et mesterligalag, så det er klart det er vanvittig mange gode internasjonale landslagsspillere her. Det er mange gode spillere jeg konkurrerer mot, men jeg har spilt mange gode kamper allerede så de (Celtic) er veldig positive, sier han.

Tar steg som midtstopper



Unggutten, som tidligere spilte sentralt på midten, stortrives med sin hverdag i Glasgow under ledelse av tidligere Liverpool-manager Brendan Rodgers.

– Situasjonen min er veldig fin. Jeg har en ekstremt bra treningshverdag og tar store steg. Jeg føler jeg har prestert mange gode kamper på U21-landslaget, så det er deilig å kjenne at man er i god utvikling. Jeg har snart ett år som midtstopper og tar steg hver eneste kamp jeg spiller.

Den høyreiste midtstopperen spilte en god kamp da U21-landslaget slo Irland 2-1 i EM-kvalifiseringen på Marienlyst tirsdag. Scoringer fra Martin Ødegaard og Iver Fossum, den siste på overtid, sørget for at det fortsatt er liv i håpet om EM-sluttspill.

– Det var utrolig deilig og ikke minst fortjent. Jeg synes vi rundspilte Irland hele kampen. De hadde én sjanse og scoret på den.

Klatrer til tredjeplass



Seieren gjør at Norge avanserer til tredjeplass i gruppa med åtte poeng. Tyskland topper med 12 poeng, mens Irland følger på annenplass med 10 poeng.

Norge ble som kjent trukket tre poeng etter at Ajer spilte kampen mot Kosovo til tross for at han ikke var spilleberettiget.

– Vi vet at vi kan slå alle når vi spiller på toppnivået vårt, spesielt her i Drammen. Vi har hatt noen prestasjoner som ikke er gode nok og samtidig mistet vi tre poeng på uheldig vis. Men vi viste her i dag, mot Tyskland (3-1) og til dels også borte mot Irland (0-0) at vi er et godt lag, avslutter han.

(©NTB)

