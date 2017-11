Alderweireld trolig ute til neste år

En hamstringskade kan sette Tottenham-midtstopper Toby Alderweireld utenfor til etter nyttår, sa manager Mauricio Pochettino torsdag.

28-åringen pådro seg skaden i mesterligakampen mot Real Madrid for drøyt to uker siden. Det var ventet at han ville være klar igjen en gang i desember, men nå er prognosen justert.

- Vi venter at det vil ta lenger tid enn vi trodde da skaden oppsto, sa Pochettino.

Tottenham skal spille 12 kamper innen årsskiftet.

Harry Kane (kne), Dele Alli (hamstring) og Harry Winks (ankel) kan derimot alle bli klare til lørdagens nabooppgjør mot Arsenal etter å ha trukket seg fra Englands landslagssamling på grunn av skader.

Også keeper Hugo Lloris er aktuell for spill lørdag.

- Jeg håper vi kan stole på dem, men vi må klarere det med den medisinske staben, sa Pochettino.

