Allardyce ferdig i Everton

Får ikke fortsette i Premier League-klubben.

Sam Allardyce er ferdig som manager i Everton.

Det bekrefter Liverpool-klubben onsdag.

Allardyce overtok som manager i klubben da Ronald Koeman fikk sparken tidligere i den nylig avsluttede sesongen (30. november, 2017), men heller ikke ringreven klarte å få ordentlig skikk på den hardtsatsende Premier League-klubben.

Everton, som hentet inn en rekke nye spillere i fjor sommer, endte til slutt på en litt skuffende åttendeplass i den engelske toppdivisjonen.

I en pressemelding opplyser Everton at de vil takke Allardyce for den jobben han har gjort i klubben, men at ledelsen nå har besluttet at de ønsker å gå en annen vei inn mot neste sesong.

- På vegne av styreformannen, styret og klubben ønsker jeg å takke Sam for den jobben han har gjort i Everton de siste sju månedene, sier Denise Barrett-Baxendale, påtroppende daglig leder i Everton, i en pressemelding som ble lagt ut onsdag formiddag.

- Sam ble hentet inn på en vanskelig tid forrige sesong, for å gi oss stabilitet og vi er takknemlig for at han gjorde det. Vi har imidlertid tatt en avgjørelse om at, som en del av våre langsiktige planer, skal utnevne en ny manager denne sommeren, sier hun videre.

Ifølge engelske medier er det portugiseren Marco Silva som er favoritt til å overta jobben på Goodison Park neste sesong.

Silva har tidligere hatt ansvaret for Hull og Watford i Premier League.

- Vi starter jobben med å finne en ny manager umiddelbart, heter det i pressemeldingen fra klubben.

Allardyce har tidligere vært manager i klubber som Bolton, Newcastle, West Ham og Crystal Palace i Premier League. Han var også landslagssjef for England en kort periode, men fikk sparken fra den jobben etter sjokkavsløringer, der han ble filmet i smug av The Telegraph, mens han kom med en rekke kritikkverdige utspill om flere forhold.

Veteranmanageren fikk kun 67 dager i den jobben.

Mest sett siste uken