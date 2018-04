Alli og Kane senket Watford

Tottenham puster Liverpool i nakken.

TOTTENHAM - WATFORD 2-0:



Tottenham sikret seg tre viktige poeng hjemme mot Watford mandag kveld og har dermed festet et grep om en topp fire-plassering i Premier League. Spurs har nå fem poeng ned til Chelsea på femteplass.

Mauricio Pochettinos menn kryper også helt opp i ryggen på Liverpool med sine 71 poeng. Tottenham er kun ett poeng bak de røde fra Merseyside og har i tillegg én kamp mindre spilt enn laget på tredje.

Dele Alli og Harry Kane scoret målene for vertskapet. Dermed står Kane nå med 27 fulltreffere i ligaen denne sesongen. Det er Mohamed Salah som fortsatt troner øverst på toppscorerlisten med 31 mål.

Kane misbrukte imidlertid også noen store sjanser i mandagens kamp og kunne fort ha kanppet inn ytterligere på Liverpools egypter.

- Jeg kunne absolutt scoret flere. Den som kom tilbake fra stolpen, kom fort, sa Kane i et TV 2-sendt intervju etter kampslutt, og siktet til sjansen han fikk etter at Jan Vertonghen hadde headet i stolpen i andre omgang.

16 minutter var spilt da Tottenham tok ledelsen i London. Watford-keeper Orestis Kamesis kom ut for å plukke et innlegg, men den greske burvokteren mistet ballen til Christian Eriksen. Dansken fikk tuppet den til Dele Alli, som enkelt kunne sette 1-0 i det åpne målet.

Ting gikk imidlertid ikke på skinner for vertene de første 45 minuttene og Watford skapte flere gode muligheter. En god Hugo Lloris i Spurs-buret sørget imidlertid for at det ikke ble baklengs på hjemmelaget.

Andre Gray, Richarlison og Abdoulaye Dourcoure fikk alle gode sjanser, men klarte ikke å overliste franskmannen bakerst hos Tottenham.

Kort tid etter hvilen doblet vertene ledelsen.

Heung-min Son slo først inn, men ballen gikk bak Harry Kane inne i feltet. Kieran Trippier slo inn på ny fra andre siden og denne gangen sto Tottenham-spissen perfekt plassert og styrte inn 2-0 til vertene.

Jan Vertonghen fikk en glimrende mulighet til å øke ledelsen etter 68 minutter, men belgieren headet i stolpen. Returen havnet hos Kane, men spissen klarte ikke å stokke beina og bommet på ballen.

I andre enden var Watford på jakt etter en redusering og Richarlison fikk en gedigen sjanse etter at Troy Deeney headet ballen ned til ham, men fra rundt fem meters hold skjøt brasilianerne over.

74 minutter var spilt da Kane satte ballen i nettet for andre gang denne kvelden, men scoringen ble annullert for offside.

Flere mål ble det ikke og dermed er Tottenham oppe i 71 poeng fra 35 kamper. Watford blir stående med sine 38 poeng.

