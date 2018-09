Alli og Lloris går glipp av Liverpool-kampen

Må klare seg uten stjernene i storkampen.

Tottenham opplyser via sin Twitter-konto torsdag ettermiddag at to av klubbens største profiler går glipp av møtet med Liverpool lørdag.

Midtbanespilleren Dele Alli pådro seg en skade under landslagsoppholdet nylig og stjernen sliter fortsatt med en vond lyske, og må stå over.

Keeper Hugo Lloris, som nylig sa seg skyldig i fyllekjøring og fikk en bot på rundt 500.000 norske kroner, er heller ikke tilgjengelig for kampen.

Når det gjelder Lloris så opplyser Tottenham at franskmannen sliter med en lårskade og at han blir borte i flere uker.

I tillegg er også Moussa Sissoko og Juan Foyth ute med skade for londonklubben.

Storkampen mellom Tottenham og Liverpool på Wembley stadion sparkes i gang 13.30 lørdag. Spurs vant tilsvarende oppgjør 4-1 sist sesong.

Liverpool på sin side må trolig klare seg uten stopperen Dejan Lovren, mens midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain er ute i lang tid.

I tillegg er reservekeeper Simon Mignolet og midtbanemann Adam Lallana usikre til kampen. Begge har slitt med skader den siste tiden.

