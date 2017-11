Allsvenskan-nykomling på flyttefot

Den svenske suksessklubben Dalkurd, som har løftet seg fra nivå åtte til Allsvenskan på 13 år, har bestemt seg for å flytte fra Borlänge til Uppsala.

Det er imidlertid ikke klart hvor klubben skal spille kampene sine neste sesong. I forkant av Allsvenskan-debuten flytter Dalkurd om lag 18 mil sørøstover.

Årsaken er at klubben ikke er blitt enig med Borlänge kommune om blant annet stadionfasiliteter. Dagens arena, Domnarvsvallen, er ikke godkjent for spill på øverste nivå og har ikke engang innlagt vann og toalett.

– Bakgrunnen for beslutningen er at vi ønsker å skape forutsetninger for foreningen som ikke finnes i Borlänge, skriver klubben på sitt nettsted.

– Rent følelsesmessig er det trist. Vi har bygget opp virksomheten her i Borlänge. Spillerne synes så klart at det er trist, det her er hjemmebanen deres, sier trener Andreas Brännström.

Ifølge avisen Dalarnas Tidningar er det sannsynlig at Dalkurd skal spille hjemmekampene sine i Västerås, som ligger et godt stykke sørvest for Uppsala. Klubbens ungdomsavdelinger blir igjen i Borlänge.

Dalkurd ble stiftet i 2005, i utgangspunktet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom. Laget rykket opp de første fem sesongene og har siden klart å ta seg opp fra både 1. divisjon og nå sist Superettan.

(©NTB)

