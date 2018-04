Allsvenskan-spiller testet positivt for doping

Amerikaneren Josh Wicks har avlagt positiv dopingprøve i serieåpningen i Allsvenskan mot Hammarby, skriver Aftonbladet.

Klubben fikk beskjed om den positive prøven onsdag formiddag, og torsdag ble spilleren utestengt med umiddelbar virkning.

- Han er inntil videre utestengt fra alle felles anlegg, treningslokaler og arenaer, skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben innkalte til en pressekonferanse i 17-tiden på torsdag, der de bekreftet at det var den amerikanske keeperen som var tatt for doping. Det er ennå ikke klart hvilket stoff spilleren har testet positivt for.

- For oss er dette et kjempesjokk. Vi er fullstendig i sjokk, sier klubbens formann, Ove Sjöblom, på pressekonferansen, ifølge Aftonbladet.

- Det er bare drøyt 24 timer siden vi ble informert om dette. Vi har aldri vært rammet av noen lignende hendelse i Sirius' historie. Alt dette er i strid med Sirius' verdigrunnlag og hva vi står for som klubb, legger han til.

34 år gamle Wicks har vært innom flere MLS-klubber som Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, LA Galaxy og DC United før karrieren fortsatte i finske IFK Mariehamn i 2010.

Han spilte også for islandske Thor og svenske AFC United før karrieren fortsatte i Sirius i 2017.

