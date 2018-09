Alt du trenger å vite om Fotball-VM i Frankrike

Her er en komplett guide til Fotball-VM i Frankrike 2019.

Tirsdag ble det klart at Norges fotballkvinner er kvalifisert til neste sommers VM-sluttspill i Frankrike, etter at Nederland ble slått 2-1 på Intility Arena.

I denne artikkelen gir vi deg alt du trenger å vite om mesterskapet.

Trekning og grupper:



Trekningen finner sted på øyen Ile Seguin i Seine-elven i Paris 8. desember.

24 lag skal fordeles på seks grupper (A-F), med fire lag i hver gruppe. De to beste lagene fra hver gruppe går videre til åttedelsfinale, det gjør også de fire beste treerne.

Det eneste som foreløpig er spikret, er at vertsnasjon Frankrike er i Gruppe A og spiller sine kamper 7, 12. og 17. juni, i henholdsvis Paris, Nice og Rennes.

Det er dermed foreløpig uklart hvor og når Norge spiller sine kamper.

Gruppespillet spilles mellom 7. juni og 20. juni. Utslagsrundene starter 22. juni og spilles fram til finalen 7. juli.

Foreløpig kvalifiserte lag (15 av 24):

Frankrike, Norge, Italia, Spania, England, Skottland, Sverige, Tyskland, Kina, Thailand, Australia, Japan, Sør-Korea, Brasil, Chile.

I tillegg skal tre lag fra Nord- og Mellom-Amerika inn, et lag fra playoff i Europa, tre lag fra Afrika, et fra Oseania og vinneren av en playoffkamp mellom lag fra Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Arenaene:

Parc Olympique Lyonnais (Lyon)

Kapasitet 59.186



Parc Olympique Lyonnais tas ikke i bruk før semifinalene sparkes i gang 2. juli. Til gjengjeld er arenaen hjem for begge semifinalene, samt finalen i VM 7. juli. Lyons hjemmebane var også vertskap for Europa League-finalen i 2018.

FINALEARENAEN: På Parc Olympique Lyonnais spilles begge semifinalene, samt finalen i VM.

Parc des Princes (Paris)

Kapasitet: 47.929

Her sparker vertsnasjon Frankrike i gang mesterskapet 7. juni. Fem gruppespillskamper, en åttedelsfinale og en kvartfinale skal spilles på denne arenaen. Parc des Princes var det franske herrelandslagets hjemmebane, før Stade de France ble bygget til VM i 1998.

PARC DES PRINCES: I Paris sparkes VM i gang 7. juni.

Allianz Riviera (Nice)

Kapasitet: 35.624

Nice er vertsby for seks kamper under VM i 2019. Frankrike spiller blant annet sin andre kamp under mesterskapet på Allianz Riviera 12. juni. Arenaen er også vertskap for bronefinalen i VM 6. juli. Til daglig spiller OGC Nice og Mario Balotelli sine hjemmekamper på denne arenaen.

BRONSEFINALE: I Nice spilles blant annet bronsefinalen i VM 6. juli.

Stade de la Mosson (Montpellier)

Kapasitet: 32.9000

Mesterkapets sørligste vertsby, Montpellier, er hjem for fem kamper under sommerens mesterskap. Areanen hadde tidligere kun 16.000 sitteplasser, men ble totalrenovert før VM i 1998. På denne arenaen spilte Norge 2-2 mot Marokko i Drillos første kamp under mesterskapet.

MONTPELLIER: Fem kamper skal spilles i Montpellier under VM i 2019. Arenaen ble pusset opp til VM i 1998.

Roazhon Park (Rennes)

Kapasitet: 29.164

Fem gruppespillskamper, en åttelsefinale og en kvartinfinale spilles i Rennes neste sommer. Blant annet spiller Frankrike sin siste og potensielt avgjørende gruppespillskamp her 17. juni. Arenaen var tidligere hjemmebane for Kjetil Rekdal, Alexander Tettey og Anders Konradsen.

RENNES: Hele sju kamper skal spilles på denne arenaen under VM.

Stade Oceane (Le Havre)

Kapasitet: 25.178

Stade Oceane er hjemmebanen til Ligue 2-klubben Le Havre AC, som flyttet inn på dette stadionanlegget i 2012. Her skal sju kamper spilles under mesterskapet neste sommer. Fem gruppespillskamper, en åttedelsfinale og en kvartfinale går av stabelen her.

SJU KAMPER: Stade Oceane er hjem for sju kamper under neste sommers mesterskap.

Stade du Hainaut (Valenciennes)

Kapasitet: 25.172

I VMs nordligste by skal seks kamper spilles neste sommer. Fire gruppespillskamper, en åttedelsfinale og en kvartfinale spilles her. Ligue 2-laget Valencinnes FC har spilt sine hjemmekamper her etter åpningen av stadionanlegget i 2011.

VAlENCIENNES: Her spilles seks kamper under mesterskapet i Frankrike 2019.

Stade Auguste-Delaine (Reims)

Kapasitet: 21.127

På hjemmebanen til Ligue 1-laget Stade Reims skal det spilles seks kamper neste sommer - fem gruppespillskamper og en åttedelsfinale. Stadionanlegget ble åpnet i 1935 og renovert både i 1955 og mellom 2004 og 2008.

REIMS: I Reims spilles seks kamper under VM i Frankrike.

Stade des Alpes (Grenoble)

Kapasitet: 20.068

Grenoble er for nordmenn flest først og fremst forbundet med vintersport og OL i 1968, men også her skal fem kamper spilles neste sommer. Stadionanlegget ble åpnet i 2008 og er hjemmebanen til Grenoble Foot 38.

STADE DES ALPES: Grenoble er VMs minste stadionanlegg og tar i overkant av 20.000 tilskuere.

Billetter:

I og med at ikke alle VM-plassene er fylt opp ennå, er det begrenset med informasjon om billetter til mesterskapet.

- Billettinformasjon pleier å komme når alle lagene er klare, opplyser billettansvarlig i NFF, Merete Prestkvern, til Nettavisen.

- Kan norske fans kjøpe billetter gjennom NFF?

- Det vet vi ikke noe om enn så lenge. Vi skal komme med info så fort vi vet, sier Prestkvern.

Slik spilles gruppespillet i VM:



Gruppe A:

7. juni (21.00): Frankrike - A2 (Parc des Princes, Paris)

8. juni (15.00): A3 - A2 (Stade Auguste Delaune, Reims)

12. juni (15.00): A4 - A2 (Stade des Alpes, Grenoble)

12. juni (21.00) Frankrike - A3 (Allianz Riviera, Nice)

17. juni (21.00) A4 - Frankrike (Roazhon Park, Rennes)

17. juni (21.00) A2 - A3 (Stade Auguste Delaune, Reims)

Gruppe B:

8. juni (18.00) B3 - B4 (Stade Oceane, Le Havre)

8. juni (21.00) B1 - B2 (Roazhon Park, Rennes)

12. juni (18.00) B1 - B3 (Stade du Hainut, Valenciennes)

13. juni (21.00) B4 - B2 (Parc des Princes, Paris)

17. juni (18.00) B4 - B1 (Stade de la Mosson, Montpellier)

17. juni (18.00) B2 - B3 (Stade Oceane, Le Havre)

Gruppe C:

9. juni (13.00) C1 - C2 (Stade du Hainaut, Valenciennes)

9. juni (15.30) C3 - C4 (Stade des Alpes, Grenoble)

13. juni (18.00) C1 - C3 (Stade de la Mosson, Montpellier)

14. juni (21.00) C4 - C2 (Stade Auguste-Delaune, Reims)

18. juni (21.00) C4 - C1 (Stade de Alpes, Grenoble)

18. juni (21.00) C2 - C3 (Stade du Hainaut (Valenciennes)

KAPTEIN: Amandine Henry og Frankrike sparker i gang VM i Paris 7. juni.

Gruppe D:

9. juni (18.00) D1 - D2 (Allianz Riviera, Nice)

10. juni (18.00) D3 - D4 (Parc des Princes, Paris)

14. juni (15.00) D4 - D2 (Roazhon Park, Rennes)

14. juni (18.00) D1 - D3 (Stade Oceane, Le Havre)

19. juni (21.00) D4 - D1 (Allianz Riviera, Nice)

19. juni (21.00 D2 - D3 (Parc des Princes, Paris)

Gruppe E:

10. juni (21.00) E1 - E2 (Stade de la Mosson, Montpellier)

11. juni (15.00) E3 - E4 (Stade Oceane, Le Havre)

15. juni (18.00) E4 - E2 (Stade du Hainut, Valenciennes)

15. juni (21.00) E1 - E3 (Stade de Alpes, Grenoble)

20. juni (18.00) E4 - E1 (Stade Auguste-Delaune, Reims)

20. juni (18.00) E2 - E3 (Stade de la Mosson, Montpellier)

Gruppe F:

11. juni (18.00) F3 - F4 (Roazhon Park, Rennes)

11. juni (21.00) F1 - F2 (Stade Auguste-Delaune, Reims)

16. juni (15.00) F1 - F3 (Parc des Princes, Paris)

16. juni (18.00) F4 - F2 (Allianz Riviera, Nice)

20. juni (21.00) F4 - F1 (Stade Oceane, Le Havre)

20. juni (21.00) F2 - F3 (Roazhon Park, Rennes)

Utslagsrundene spilles fra 22. juni til 7. juli.

Maskott:

Ettie - ifølge FIFA en ung kylling med lidenskap for livet og fotball. Maskotten skal forestille datteren til VM-maskotten fra 1998, Footix.

MASKOTTEN: Ettie er den offisielle maskotten for VM i 2019.

VM-vinnere:

1991: USA

1995: Norge

1999: USA

2003: Tyskland

2007: Tyskland

2011: Japan

2015: USA

GULLJENTENE: Linda Medalen leder an i det norske gulltoget i Sverige i 1995. Bak følger Tone Haugen, Ann Kristin Aarønes og Marianne Pettersen.

Norges VM-historie:

1991: Sølv

1995: Gull

1999: Fjedeplass

2003: Kvartinale

2007: Fjerdeplass

2011: Gruppespillet

2015: Åttedelsfinale

