Amin Askar føler norske klubber motarbeider hverandre

Amin Askar føler det er uheldig at Sarpsborg 08 kun hadde to dager fra Europa League-møtet med Malmö før Haugesund-kampen.

Sarpsborg 08 har imponert stort i Europa League, og sent torsdag kveld klarte de 1-1 hjemme mot Malmö.

Søndag kveld fikk de besøk av Haugesund, en kamp sarpingene vant 2-1. Likevel reagerer Sarpsborg 08-spiller Amin Askar på at Haugesund nektet å flytte kampen.

Etter kampslutt la Askar ut en lang melding på Twitter, hvor han fikk luftet frustrasjonen mot Haugesunds manglende vilje til å flytte kampen.

- I alle år har Sarpsborg 08 flyttet kamper til høyre og venstre for å legge til rette for de norske klubbene som er med i Europa. Det er viktig for hele ligaens anseelse at vi har klubber som presterer i Europa. Da kan vi ikke motarbeide hverandre, skrev Askar på Twitter.

- At dere nektet å flytte kveldens match til mandag ga oss bare 2 dagers restitusjon, noe som øker skaderisikoen betraktelig. Det er ingen som kan ta dere på dette, men dette er ikke fair play, fortsatte han.

Mener de har tilrettelagt for andre

Når Nettavisen ringer Askar mandag formiddag for å få en forklaring på hva han mente med innholdet, svarer Sarpsborg 08-spilleren:

- Vi har alltid flyttet kamper, lagt til rette for at det andre laget skal ha best mulig forberedelse og hjelpe med å tilrettelegge for å gjøre det bra i Europa. Det er ikke ofte vi har lag ute i Europa, og spesielt ikke lag som får poeng og presterer bra, sier Askar, og fortsetter:

- I Norge kan vi ikke være så egoistiske klubb for klubb. Det er bra for hele Eliteserien at lag presterer ute i Europa, forteller Askar til Nettavisen.

Han mener det er mange år mellom hver gang et norsk lag er en suksesshistorie når de møter europeisk motstand.

Derfor føler han at norske klubber må hjelpe hverandre litt ekstra med å legge til rette slik at man har større muligheter for å skape resultater ute i europeiske turneringer.

- Da føler jeg man må hjelpe hverandre. Vi har alltid tilrettelagt for andre. Rart Haugesund ikke gjør det, forklarer Askar.

Føler norske klubber motarbeider hverandre

I meldingen på Twitter skriver også Askar at han mener norske klubber ikke må motarbeide hverandre.

På spørsmål om hvordan han føler Sarpsborg 08 blir motarbeidet, er Askar tydelig i sitt svar:

- De tenker mer på seg selv, de ønsket å vinne kampen. Det skjønner jeg. Men når det er snakk om spill i Europa, og Norge er rangert lavt og anseelsen ikke er så høy, men som vi jobber med å få høyere, så er det viktig å tilrettelegge. Vi plukker poeng for Eliteserien ute i Europa, og da blir det enklere for de neste norske lagene å kvalifisere seg. Det øker markedsverdien til de norske lagene, forklarer Askar.

Han understreker at han følte det passet fint å ta opp temaet ettersom Sarpsborg 08 vant kampen mot Haugesund med 2-1, og at det ville virket som mer sutrete dersom de hadde tapt kampen.

Askar forteller videre at Sarpsborg 08 skal ha forsøkt å få kampen flyttet.

- Kampen ble forsøkt flyttet ganske tidlig. Det lot seg ikke gjøre, forklarer Askar.

Ble spurt to og en halv uke i forkant

Overfor Nettavisen svarer sportssjef i Haugesund, Jostein Grindhaug, slik på kritikken fra Askar:

- Helt prinsipielt vil vi at det skal bli lagt til rette på best mulig måte. Det er noe vi ønsker for alle klubber. Men så er det tidspunktet det gjøres på - hvor kort tid før kan du eventuelt gjøre det? For oss ble det feil denne gangen.

UENIG: Haugesunds sportssjef Jostein Grindhaug er ikke enig i kritikken fra Askar.

Grindhaug henviser til styreleder Leiv Helge Kaldheim på spørsmålet om når Haugesund fikk en henvendelse om å flytte kampen mot Sarpsborg.

- Vi fikk en henvendelse fra Norges Fotballforbund to og en halv uke i forkant, og forholdt oss til den, sier Kaldheim til Nettavisen.

- Hvorfor kunne dere ikke gå med på å flytte kampen?

- For vår del var det logistikkutfordringer med det. Vi flyr til alle bortekampene våre, utenom til Bergen, og avtalen vi har med Widerøe fikk vi ikke endret på så kort varsel, svarer styrelederen.

- Om kampen hadde blitt flyttet måtte vi også ha tatt en overnatting på Østlandet og kommet hjem på tirsdag. Da ville vi ikke vært i gang med skikkelig trening før på onsdag. Og vi har en viktig kamp på søndag, så det var ikke ønskelig å utsette kampen en dag.

- Forbundet har vært flinke

Haugesund har deltatt i europacupspill to ganger tidligere, i 2014 og 2017. Sportssjef Grindhaug synes ikke norske klubber har vært spesielt vriene å ha med å gjøre når hans lag har hatt europacup å tenke på.

- Nei, jeg har ikke opplevd det som noe stort problem. I prinsippet kan jo klubbene mene og si hva de vil, men det er Norges Fotballforbund som styrer hele den prosessen der. Og jeg synes forbundet har vært flinke og lagt til rette, både dette året og tidligere år når vi har fått muligheten til å delta i Europa, sier han.

Styreleder Kaldheim er enig, uten at han vil kalle Askars utspill for noen «skivebom».

- Nei, det vil jeg ikke si. Men vi har god erfaring med at det blir lagt til rette for oss i europacupspill, sier han.

Her er Askars Twitter-melding etter kampen mot Haugesund:

