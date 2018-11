André Hansen årets spiller i Eliteserien

Keeperen gikk til topps.

Rosenborgs André Hansen og Lillestrøms Guro Reiten ble kåret til årets spillere 2018 i henholdsvis Eliteserien og Toppserien under gallaen Fotballfesten søndag.

Hansen og Reiten fikk prisene under gallaen Fotballfesten på Ullevål stadion søndag kveld.

Hansen, som fikk kveldens første pris, har vært en viktig brikke i Rosenborgs gullag denne sesongen, og stakk av med prisen for årets spiller i konkurranse med Molde-spilleren Eirik Hestad og sin lagspiller i Rosenborg Birger Meling.

28-åringen er kanskje den viktigste grunnen til at det ble suksess for Rosenborg også denne sesongen, for det Hansen har levert i buret har vært utrolig imponerende. På 29 kamper har sisteskansen kun sluppet inn 23 mål.

Årets spiller i Toppserien ble Guro Reiten. 24-åringen har hatt en meget god sesong i den gule drakta og vært en svært avgjørende spiller for LSK Kvinners suksess i Toppserien og mesterligaen. Hun mottok derfor prisen for årets spiller i Toppserien.

Reiten har spilt 21 kamper fra start i årets Toppserie, og den målfarlige spilleren har notert seg for totalt 21 mål. Det har gjort henne til toppscorer i årets Toppserie. Reiten har også markert seg på det norske landslaget og blitt en viktig spiller også der.

Flere utenlandsklubber har vist sin interesse for 24-åringen, men Reiten har lovet å bli i værende i LSK neste sesong når de møter Barcelona i mesterligaens kvartfinalen.

Årets gjennombrudd

Årets toppscorere i Eliteserien og Toppserien 2018 var Franck Boli og Guro Reiten, men henholdsvis 17 og 21 mål. Reiten mottok prisen for årets toppscorer for andre år på rad.

– Dette er en lagseier, sa Boli.

Erling Braut Haaland mottok prisen for årets gjennombrudd i Eliteserien. 18-åringen har herjet for Molde i år og vært en av Eliteseriens store stjerneskudd.

På 20 kamper scoret han 12 mål, som holder til en tredjeplass på toppscorerlisten. Suksessen gjorde at Haaland i sommer landet en overgang til den østerrikske klubben RB Salzburg etter jul. Han fikk imidlertid spiller ut sesongen for Molde, men er klar for den nye klubben i januar.

Emilie Nautnes ble kåret til årets gjennombrudd i Toppserien.

– Det er veldig stas og veldig kjekt å få en slik pris, sa hun.

Årets forbilder

40-åringen Frode Kippe er en bauta i norsk toppfotball. Han har som kaptein og forsvarsspiller på Lillestrøm scoret seriemål i hver sesong siden 2007. Han har spilt for Lillestrøm siden 2002 og har hele 269 kamper for gultrøyene. I siste serierunde ledet han LSK med kapteinsbindet rundt armen til en ny eliteseriesesong.

Han mottok prisen for årets forbilde etter å ha vært en inspirasjonskilde i over tjue år. Kippe fikk også Kniksenprisen som årets beste forsvarsspiller i 2007-sesongen.

Røa-spilleren Kristine Leine måtte velge mellom å bli sykepleier eller VM-spiller for Norge i Frankrike til sommeren. Med tungt hjerte valgte hun fotballen. Etter dette valgte hun å snakke åpent om hvordan hun hadde det med valget sitt.

På søndagens «Fotballfest» på Ullevål ble hun kåret til årets spillerforbilde. Hun har spilt samtlige kamper fra start og vært en viktig forsvarskjempe for Røa denne sesongen.

(©NTB)

