André Hansen reddet to straffer da RBK tok seg til Europa League

- Han må snart få gater i Trondheim oppkalt etter seg.

KF SHKENDIJA - ROSENBORG 0-2:

Sammenlagt 1-5:

Rosenborg er klar for gruppespillet i Europa League etter 2-0-seier borte mot makedonske Shkendija torsdag kveld.

Dermed følger de Sarpsborg 08 inn i gruppespillet og sikrer to norske deltagerlag i den gjeve turneringen.

Utrolig keeperprestasjon

På nasjonalarenaen i Skopje var det RBK-keeper André Hansen som sto for den råeste prestasjonen.

Keeperen, som dessverre for Norges del har takket nei til landslagsspill, reddet hele to straffespark i torsdagens kamp.

Begge på stillingen 0-0. Dermed skal han ha mye av æren for at det også denne høsten blir europacupgruppespill på Lerkendal.

- Han må snart få gater i Trondheim oppkalt etter seg, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk om keeperens prestasjon.

Selv er burvokteren fornøyd med egen innsats.

- Det ble en interessant kamp, særlig med to straffer. Men til sjuende og sist handler det om en lagprestasjon. Også krydret vi det med noen individuelle prestasjoner. Det er normalt de fremste som gjør det i Rosenborg, men det er gøy å få gjøre det, sier Hansen til TV 2 etter kampen.

André Hansen er en tålelig bra burvokter. — Pål André Helland (@phelland8) August 30, 2018

Millioner i potten

Det skal ligge omtrent 40 millioner kroner i potten for å kvalifisere seg til Europa League, inkludert billettsalg og TV-inntekter, og således er det svært gunstig for norske lag å kvalifisere seg.

Et skår i gleden for Rosenborg torsdag kveld er at Nicklas Bendtner måtte forlate banen med det som så ut som en alvorlig lårskade. Ennå er det usikkert hvor lenge dansken er satt ut av spill.

ENER: Rosenborgs keeper André Hansen viste sin verdi for trønderne torsdag kveld.



Torsdagens kamp startet med et overtak til hjemmelaget, og etter et kvarter fikk Shkendija et mål korrekt annullert da en dødball havnet i mål bak André Hansen. Heldigvis for RBK var målscoreren både i offside og i overkant tøff med målvakten, og dommeren dømte frispark.

Fire minutter senere fikk hjemmelaget en billig straffe da Vegar Hedenstad var tøff med en makedoner i feltet, men Hansen reddet straffesparket med en strålende manøver.

- RBK har hatt griseflaks som har sluppet unna baklengs, sa Skjelbæk etter heseblesende første 20 minutter.

Trønderne kom bedre med i kampen etter hvert, og det sto 0-0 til pause.

- Har du sett på maken

Men andre omgang var bare noen minutter gammel da Shkendija fikk kampens andre straffespark etter en urutinert involvering fra Even Hovland.

Men André Hansen reddet straffesparket fra Izair Emini med nok en strålende inngripen.

- Har du sett på maken! utbrøt Mathisen.

Etter 67 minutter var det RBK som kunne juble. En ball falt ned rett utenfor 16-meteren, og der sto Even Hovland og Issam Jebali. Duoen la begge an til skudd, og på TV-bildene var det umulig å si hvem av dem som faktisk sto bak scoringen.

- Synkronmål, sa Skjelbæk. Uansett sikret hvittrøyene seg et viktig bortemål som i stor grad drepte kampen.

Da Tore Reginiussen stanget inn 2-0 på en dødball fra Hedenstad syv minutter før slutt var det ikke lenger noen tvil om hvor seieren ville ende.

Norske gratulasjoner

RBK har dermed en høst med europacupfotball på Lerkendal å se frem til.

De første kampdatoene kommer allerede i siste halvdel av september.

Rosenborg var også forrige sesong i gruppespillet i Europa League. Da ble det totalt fem poeng etter seks kamper mot Zenit, Vardar og Real Sociedad.

Fra før ble det klart at Sarpsborg 08 er klar for gruppespillet. Blåtrøyene tapte 1-2 mot Maccabi Tel Aviv torsdag kveld, men vant altså 4-3 sammenlagt.

Hvem lagene møter i gruppespillet trekkes i Monaco fredag.

Fotball-Norge har øst ut gratulasjoner til både RBK og Sarpsborg etter de to triumfene som garantert betyr mye for norsk fotball:

Da er det bare å gratulerer @RBKfotball med avansement. Dette går veien ⚽️👊 — Ranheim Fotball (@RanheimFotball) August 30, 2018

Gratulerer så mye til Rosenborg og Sarpsborg 08 med avansement til gruppespillet i Europa League. Sterkt! Eliteserien står fjellstøtt i møte med Fotball-Europa! All ære også til Molde som nesten gikk hele veien. — FK Haugesund (@FKHaugesund) August 30, 2018

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken