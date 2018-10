André Hansen signerte ny kontrakt med Rosenborg

Burvokteren har forlenget sin nåværende avtale med Rosenborg med to år.

André Hansen har signert ny kontrakt med Rosenborg. Den nye avtalen strekker seg ut 2023-sesongen. Det bekrefter Rosenborg på sine egne hjemmesider onsdag.

Hansens tidligere kontrakt med Rosenborg gikk ut i 2021. Han ankom klubben før 2015-sesingen, da han signerte fra Odd.

- Jeg ønsker først og fremst å gi et signal om at jeg ønsker å utvikle meg. Det synes jeg at jeg fortsatt gjør i Rosenborg Ballklub. Jeg ønsker å være med på å vinne ting, det gjør jeg også i Rosenborg Ballklub, sier Hansen til Rosenborgs hjemmeside.

Utlandet



Til tross for ønske om å bli værende og utvikle seg i Trondheim legger ikke Hansen skjul på at han ønsker å prøve seg utenfor Norges grenser på et tidspunkt.

- Jeg må være ærlig med de som følger klubben om at utenlandsambisjonene rokkes ikke ved at jeg skriver ny kontrakt. Men det legges til siden og jeg skal fokusere på det jeg kan gjøre noe med - det å fortsette å utvikle meg som målmann og bidra til at laget fortsetter med å oppnå suksess, sier Hansen.

Hansen har vunnet tre strake seriemesterskap med Rosenborg siden han ankom klubben før 2015-sesongen. Hansen har også vunnet to cupgull med hvite og sorte som spiller på Lerkendal.

Denne sesongen har Hansen også vist seg frem i Europa, og borte mot makedonske Shekendija viste 28-åringen frem sine vanvittige kvaliteter.

Ikke bare én, men to ganger reddet han straffe i kampen som endte 2-0 til Rosenborg, hvilket fikk TV 2-kommentator Marius Skjelbæk til understreke hvor viktig Hansen begynner å bli for laget fra Trondheim:

- Han må snart få gater i Trondheim oppkalt etter seg, utbrøt TV 2-kommentator etter Hansens vanvittige opptreden.

Landslaget



I november 2017 bestemte Hansen seg for å trekke seg fra det norske a-landslaget. Den gang forklarte han at han heller vil prioritere klubb, familie og studier.

- Det har vært fem og et halvt fine år på landslaget, men jeg har aldri vært i nærheten av å være i en diskusjon om å få spille. Å være på landslaget tar mye tid, jeg begynner å bli eldre og trenger hvile for å skåne kroppen, sa Hansen til Nettavisen den gang.

Under tirsdagens pressekonferanse kom det frem at landslagstrener Lars Lagerbäck vurderer å ta en telefon til Hansen for å høre om han kan være interessert i å komme tilbake for Norge.

- Rune (Jarstein) skal være 100 prosent. Men Grytebust kan være et spørsmålstegn. Skulle det være tilfelle, så vil jeg definitvt ringe Mr. Hansen og være veldig ydmyk og spørre om han har tid til å komme, sa Lagerbäck.

Oslo-gutten står med tre landskamper for det norske a-landslaget så langt i sin karriere.

