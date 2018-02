Andreas Hanche-Olsen blir ny Stabæk-kaptein

Tar opp arven etter Morten Morisbak Skjønsberg.

Tirsdag ble 21 år gamle Andreas Hanche-Olsen utnevnt som ny kaptein i Stabæk. Han overtar kapteinsbindet etter at Morten Morisbak Skjønsberg la opp etter fjorårssesongen.

Spillergruppa i bærumsklubben fikk beskjed om avgjørelsen tirsdag ettermiddag, under lagets treningsopphold i Marbella.

Nettavisen snakket med trener Toni Ordinas tidligere på tirsdag, før beslutningen var offentliggjort. Da fortalte han at klubben var trygge på hvem de ville velge som kaptein, men ville gi beskjeden til spillergruppa før mediene fikk vite om valget.

- Vi ser etter en mann med blått hjerte. En lidenskap for Stabæk er veldig, veldig viktig. Og vi ser etter en mann der drømmen om å spille for Stabæk henger høyt, akkurat som det har gjort for Morten, sa Ordinas da.

21-åringen selv er stolt over å ha fått oppgaven med å lede laget.

- Som lokal gutt er det en stor ære for meg å være kaptein for laget jeg har støttet siden jeg var fem år. Jeg skal forsøke å gjøre mitt beste, jeg håper jeg har kvalitetene som kreves, sier Stabæk-kapteinen til resten av laget i en video som Stabæk har lagt ut på sine Facebook-sider.

Hanche-Olsen fikk sin debut for Stabæk i juli 2016, som innbytter i kampen mot Lillestrøm på Åråsen. Samme kamp var for øvrig også Ordinas' første kamp som hovedtrener for Stabæk.

Midtstopperen, som også kan spille på høyrebackplass, fikk 28 kamper fra start for Stabæk i fjor. Da scoret han ett mål.

