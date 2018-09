Anklager Cristiano Ronaldo for voldtekt - nå står Kathryn Mayorga (34) fram

Åpner opp om hendelsen i tysk avis.

Den portugisiske fotballstjernen Cristiano Ronaldo (33) har blitt saksøkt av en kvinne som hevder han voldtok henne på et hotell i Las Vegas i 2009 - for ni år siden.

Kvinnen det er snakk om, er den 34 år gamle Kathryn Mayorga. Hun står nå fram med sin historie i den tyske avisen Der Spiegel.

- Han er så kjent. Jeg har fryktet for mitt eget liv, forteller kvinnen til avisen.

Taushetsavtale



Ifølge kvinnen møtte de to hverandre på en klubb i Las Vegas og fotballstjernen, som nå spiller i Juventus, skal ha voldtatt henne i suite 573066 på Palms Hotel i den amerikanske gamblingbyen.

I etterkant av dette skal Mayorga ha skrevet under på en såkalt taushetsavtale mot at Ronaldo betalte henne 375.000 dollar.

Det tilsvarer rundt tre millioner norske kroner.

Ifølge Der Spiegel har kvinnen nå gått til sivilt søksmål mot Juventus-spilleren til amerikansk rettsvesen på bakgrunn av denne taushetsavtalen.

Det er hennes advokat, Leslie Mark Sovall, som stiller spørsmålstegn ved denne avtalen og ønsker den opphevet.

Den tyske avisen skriver videre at Ronaldo hele veien har hevdet at det som skjedde den gangen var frivillig.

Voldtektsanklagene ble for første gang kjent tilbake i 2017, og det var da det ble kjent at Ronaldo hadde betalte penger for å unngå rettslige skritt.

Først nå står kvinnen altså fram med navn.

- Flere sammenbrudd



Kvinnens advokat hevder at Mayorga ikke var psykisk frisk da hun underskrev den såkalte taushetsavtalen og derfor kommer saken nå opp igjen.

Kvinnen skal ha vist tegn til posttraumatisk stress og depresjon på grunn av hendelsen, noe hun selv også bekrefter overfor Der Spiegel.

- Jeg har hatt flere alvorlige sammenbrudd og flere ganger lagt skylden på meg selv for voldtekten. Jeg skyller på ham, og jeg skyller på meg selv for at jeg underskrev taushetsavtalen, sier hun til den tyske avisen.

Mayorga skal skal ha blitt sendt til undersøkelser hos rettsmedisinere i april i år og da ble disse symptomene avdekket.

Mayorga forteller videre at hun har sittet i timevis og lest andre kvinners fortellinger om lignende hendelser. Fokuset på «metoo» den siste tiden er også noe av årsaken til at hun nå ønsker å stå fram i saken.

