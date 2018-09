Åpningstap i Champions League dårlig nytt for titteljagende City

Et lag som taper innledningskampen i Champions League går «aldri» til topps i turneringen. Det er dårlig nytt for Pep Guardiolas Manchester City.

MANCHESTER CITY - LYON 1-2:



Etter at den gjeveste europeiske klubbturneringen gikk over til nåværende format, har ingen lag vunnet turneringen etter å ha tapt åpningskampen.

Manchester City er av mange tippet som favoritter til CL-trofeet, men skal en stole på statistikk kan Guardiola nå se langt etter det gjeve trofeet.

No team that lost their first #UCL group stage match ever went on to win the trophy. The last eight champions in the competition started out with a victory