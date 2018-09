Arne Erlandsen har fått kreft

58-åringen står frem og forteller åpent om sykdommen.

Det er i et intervju med Lillestrøms hjemmesider at fotballprofilen velger å åpne opp om sitt livs største kamp til nå.

- Jeg følte meg helt frisk, men så merket jeg en kul som normalt ikke er der. Da tok jeg kontakt med LSK-lege Bjørn Schultzen. Derfra var veien kort til Ahus og videre til Rikshospitalet. Der ble det for en tid tilbake påvist kreft, sier Erlandsen i intervjuet.

- En kamp jeg skal vinne

Han røper at han allerede har vært gjennom en operasjon, og at han nå står overfor tøff behandling.

- Det blir noen utfordrende dager og uker. Men jeg har vært gjennom flere tøffe kamper - både på og utenfor banen. Jeg vinner de fleste. Forhåpentligvis skjer det samme nå. Dette er en kamp jeg skal vinne, sier Erlandsen til lsk.no.

58-åringen forteller i intervjuet at han er ved godt mot og heller ikke føler seg syk.

- Jeg har trent godt hele tiden, og er i bra form. Det er forskjell på å få en slik beskjed når du føler deg frisk kontra når du føler deg syk. Og vi må tenke på at en av fem nordmenn får kreft i løpet av livet. Det er ikke noe unikt sånn sett. Jeg har fått fin oppfølging og har en fantastisk lege på Rikshospitalet som gjør meg styrket i troen på at dette skal gå bra, sier han.

- Tåler mer enn de fleste

Arne Erlandsen er for tiden arbeidsløs etter at han i sommer fikk sparken som trener i Lillestrøm etter turbulens innad i klubben.

Han står likevel igjen som en av klubbens største ansikter de siste tiårene. Erlandsen var også trener i LSK fra 1998 til 2004, og som aktiv spiller representerte han Lillestrøm-drakta i ikke mindre enn tre perioder fra 1979 til 1992.

LSKs daglige leder Robert Lauritsen forteller at det var utrolig trist å høre om sykdommen.

- Vi krysser fingrene for at Arne kjemper seg gjennom dette. Han tåler mer enn de fleste. Han er en av de mest markante personene i LSK-historien, en bauta som vi håper å se på tribunen på Åråsen når han føler seg klar for det, sier Lauritsen.

