Arsenal klar for semifinale i Europa League

Men supporterne vil nok hevde rødtrøyene gjorde det i overkant spennende borte mot CSKA Moskva.

CSKA MOSKVA - ARSENAL 2-2:

Sammenlagt 3-6:

Russerne ledet nemlig 2-0 med et kvarter igjen å spille, og var dermed kun én scoring unna å noe sensasjonelt sende Arsenal ut av turneringen på bortemålsregelen.

- Klasse!

Arsenal ledet nemlig 4-1 fra første kamp på Emirates, men et kvarter før slutt dukket Danny Welbeck opp og ødela håpet til innbitte russere. På overtid utlignet Aaron Ramsey.

Kampen endte dermed 2-2, og Arsenal er dermed videre til neste runde med sammenlagtseier 6-3.

Welbeck, som har fått mye kritikk for prestasjonene i Arsenal-trøya siden overgangen fra Manchester United, hylles for den viktige scoringen som kom på et svært gunstig tidspunkt.

- Har aldri vært begeistret for Welbeck. Men det han gjorde der. Klasse, er dommen fra Eurosport-profil og Arsenal-supporter Kenneth Fredheim.

CL-mulighet

Turneringen er viktig for et Arsenal-lag som mildt sagt sliter i Premier League. Vinner man Europa League får man nemlig mulighet til å spille Champions League også neste sesong, en billett som er verdt - minst - 120 millioner kroner for alle deltakende lag.

Semifinalene i Europa League trekkes allerede fredag klokken 12. Kampene spilles henholdsvis 26. april og 3. mai, og finalen går av stabelen i Lyon 16. mai.

I tillegg til Arsenal, er Red Bull Salzburg, Marseille og Atletico Madrid videre til semifinalene.

SE: Detaljert kampreferat

Det var russerne som tok ledelsen i torsdagens kamp. Første omgang fikk bare én scoring, og den var det CSKA som sto for da de tok ledelsen ved Fedor Chalov fem minutter før pause.

Han var først på en retur og satte inn 1-0 bak Petr Cech fra kloss hold.

Kritisk Rekdal

Andre omgang var bare fem minutter gammel da hjemmelaget økte ledelsen. Aaron Ramsey mistet ballen på midtbanen og lot CSKA kontre. Golovin prøvde seg med et langskudd, og avslutningen var så god at Cech måtte gi retur. Da dukket Kirill Nababkin opp og satte inn 2-0 fra spiss vinkel.

Og vips var CSKA bare ett mål unna å gå videre på bortemålsregelen.

MAX-ekspert Kjetil Rekdal var ikke imponert av Arsenals forsvarsspill i torsdagens kamp.

- Du skjønner hvorfor de sliter i Premier League, kommenterte Rekdal.

Annullert scoring

Egyptiske Mohamed Elneny trodde han sørget for et viktig bortemål for Arsenal noen minutter senere, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Men Arsenal skulle få sin scoring. Et kvarter før slutt dukket Danny Welbeck opp og satte inn 1-2-reduseringen med en fin avslutning fra ti meter.

Dermed kunne rødtrøyene senke skuldrene.

To minutter på overtid kontret gjestene, og Ramsey fikk æren av å chippe inn utligningen på flott vis. Sluttresultatet ble til slutt 2-2.

Kampen endte dermed med en nokså fortjent sammenlagtseier til det engelske laget.

Seriestart i PostNord-ligaen: Disse kampene kan du se på NA+ i helgen!



Nå venter Premier League-kamp borte mot Newcastle for Arsenal. Den kampen spilles allerede søndag klokken 14.30.



LES OGSÅ:



Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs