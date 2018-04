Arsenal med storseier i Europa League

Londonlaget tok et langt steg mot semifinalen.

ARSENAL - CSKA MOSKVA 4-1:



Arsenal har slitt i Premier League denne sesongen og ligger dårlig an i kampen om en plass blant de fire beste, men londonklubben har likevel mulighet til å nå Champions League, ved å vinne Europa League.

Torsdag tok klubben et langt steg mot semifinalen i den turneringen. Arsenal vartet opp med vakker angrepsfotball hjemme mot CSKA Moskva og vant med sterke sifre mot det russiske laget.



MAX-ekspert Kjetil Rekdal lot sge imponere av Arsenals sprudlende angrepsspill.

- Magisk, sa den tidligere landslagsspilleren om den første scoringen til vertene og sparte heller ikke på superlativene senere i oppgjøret.



Returkampen spilles i Moskva om én uke, torsdag 12. april.



Drømmestart

Arsenal fikk en drømmestart på kampen og allerede etter åtte minutter lå den første ballen i nettet. Det skjedde etter at hjemmelaget allerede hadde skapt et par meget gode målsjanser mot russerne.

Aaron Ramsey, Jack Wilshere og Mesüt Özil var alle involvert i oppbyggingen av angrepet og tyskeren spilte så ut til Hector Bellerin. Spanjolen slo inn og fant Ramsey på rundt ti meter. Waliseren bredsidet ballen opp i nettaket, etter et praktfullt angrep va vertene.

I det 14. minutt kom utligningen. CSKA fikk frispark i gunstig posisjon og vidundergutten Alexandr Golovin gjorde seg klar.

På strålende vis sendte han kula over Arsenal-muren og i krysset bak keeper Petr Cech.

Målfest



Gjestene hadde satt en støkk i Arsenal, men Arsène Wengers menn hadde svar, mange svar. Snaue ti minutter senere fikk nemlig Arsenal straffe, da Özil gikk ned i feltet. Alexandre Lacazette stilte seg opp på elleve meter og satte ballen sikkert i mål fra krittmerket.

Bare minutter senere var 3-1 et faktum. Özil slo en perfekt pasning igjennom til Ramsey og midtbanespilleren gjorde ingen feil i møtet med Igor Akinfeev. Med en frekk flikk utmanøvrerte han keeperen.

Og hjemmelaget var ikke ferdige. I det 35. minutt kom mål nummer fire. Igjen var Özil nest sist på ballen. Denne gangen slo tyskeren et hardt innlegg ut i feltet og der var Lacazette på plass. Franskmannen viste ro da han raskt la ballen til rette og så plasserte den ned til venstre.

Dermed kunne Arsenal gå inn til pause med 4-1-ledelse.

Enorme sjanser



I andre omgang hadde Arsenal en rekke svære sjanser til å øke ledelsen ytterligere. Henrikh Mkhitaryan, Ramsey, og Özil fikk alle glimrende muligheter til å virkelig punktere det hele før returkampen.

CSKA hadde ikke all verden å by på offensivt, men etter 64 minutter satte Alan Dzagoev ballen i mål, men det ble annullert for offside.

Like etter burde Arsenal hatt sitt femte mål for kvelden. Özil, igjen, slo en flott pasning mot Alex Iwobi ved bakerste stolpe. Nigerianeren kunne kanskje avsluttet selv, men spilte i stedet mot Lacazette inne i feltet. Spissen fikk imidlertid aldri avsluttet og sjansen var forspilt.

Drøye ti minutter før slutt var Ramsey på farten igjen. Denne gangen klinket han et skudd i stolpen og ut. Nær hat trick for waliseren.

De siste minuttene ble tempoet i kampen dratt ned en del og Arsenal kunne til slutt juble over et meget solid utgangspunkt før returen.

