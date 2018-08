Arsenal slet seg til sesongens første ligaseier

Men manager Unai Emery og Arsenal må likevel tåle kritikk.

ARSENAL - WEST HAM 3-1:

Arsenal tok lørdag sesongens første trepoenger i Premier League, da londonrival West Ham ble slått hjemme på Emirates.

Det ble imidlertid ingen enkel seier for de røde og hvite.

West Ham tok nemlig ledelsen ved Marko Arnautovic, før Nacho Monreal utlignet. I andre omgang tok vertene ledelsen etter et selvmål av Issa Diop og helt på tampen satte Danny Welbeck inn 3-1-målet.

- Går ikke an



I TV 2-studio var ekspert og tidligere midtstopper Brede Hangeland smått sjokkert over deler av spillet til Arsenal i denne kampen.

Den tidligere Fulham-spilleren mente at klubben og manager Unai Emery har en lang vei å gå nå det gjelder forsvarsspill og returløp.

- Det er fem Arsenal-spillere mot seks West Ham-spillere, mens fem står igjen og ser på. Det går ikke an i denne ligaen her, og det kommer til å bli straffet, mener Hangeland.

- Når de gang på gang må forholde seg til slike situasjoner, der en gjeng bare står igjen oppe i banen, så blir det farlig. Det må denne mannen (Emery) lære seg med én gang. Returløp er noe av det viktigste for å lage et bra lag, sier TV 2-eksperten videre.

Resultatet betyr også at West Ham har fått en blytung start på sesongen. Mauricio Pellegrinis menn står nemlig med null poeng etter tre kamper.

West Ham tok ledelsen



13 minutter var spilt da Arsenal satte ballen i nettet, men scoringen ble annullert. Lukasz Fabianski måtte gi en retur på avslutningen til Henrikh Mkhitaryan og Aaron Ramsey kunne enkelt dytte kula i mål, men waliseren sto i offside og dommeren tok fløyta til munnen.

Like etter var det West Hams tur. Robert Snodgrass spilte fram til Marko Arnautovic. Østerrikeren avsluttet i knallhardt nettveggen.

25 minutter var spilt da Arnautovic gjorde det bedre. Han kombinerte flott med Felipe Anderson, før han klemte til fra rundt 17 meters hold. Skuddet gikk mellom beina på Sokratis og ned i venstre hjørne.

Dermed var gjestene i ledelsen på Emirates.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig og like etter utlignet vertene. Mkhitaryan spilte ut til Hector Bellerin på kanten og den spanske backen slo inn foran mål. Keeper Fabianski kom på ballen, men fikk kun fistet den videre til Nacho Monreal, som kunne banke kula i mål fra kort hold.

Etter utligningen var det West Ham som presset på for et ledermål og helt på tampen fikk Snodgrass en diger mulighet. West Ham-spilleren ble spilt opp i god posisjon inne i boksen, men avslutningen var noe svak og keeper Peter Cech fikk ballen rett på seg og avverget scoring.

Lacazette sentral



Gjestene fortsatte å skape hodebry for Arsenal etter hvilen og i det 56. minutt fikk Arnautovic en god ball fra Felipe Anderson inne i feltet, men denne gangen fikk ikke angrepsspilleren skikkelig klem på skuddet.

I andre enden av banen hadde Alexander Lacazette kommet inn for Alex Iwobi og franskmannen kom seg til et par brukbare sjanser.

Det var likevel foran Arsenals mål det meste skjedde og etter 65 minutter kom Javier Hernandez til en farlighet. Mexicaneren forsøkte seg med chip mot bakerste stolpe, men keeper Petr Cech så ut til å ha kontroll.

Like etter sendte en frisk Felipe Anderson i veien et skudd fra distanse og Arsenals tsjekkiske keeper måtte gi en retur, uten at den resulterte i noe.

Gjestene hadde et initiativ i kampen, men det var vertene som fikk uttelling. En liggende Lacazette forsøkte en avslutning inne i feltet og ballen gikk rett in Issa Diop, som satte ballen forbi egen keeper og i mål.

Welbeck-scoring



Etter ledermålet fikk Arsenal en ny god sjanse ved Ramsey, men Fabianski reddet. I andre enden ble tidligere Arsenal-spiller Lucas Perez satt bra opp av Felipe Anderson i boksen, men avslutningen gikk utenfor.

Helt på tampen fikk West Ham en gigantmulighet til å utligne da Felipe Anderson la inn foran mål, men ingen fikk slengt fram et bein.

I stedet fastsatte Danny Welbeck sluttresultatet til 3-1 på overtid.

