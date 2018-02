Arsenal videre i Europa League til tross for tap mot Östersund

Fansen kunne ikke tro sine egne øyne da Östersund scorte sitt andre mål på to minutter.

ARSENAL-ÖSTERSUND: 1-2 (4-2 sammenlagt)

For syv år siden spilte Östersund på nivå fire i svensk fotball. Torsdag kveld sjokkerte de Arsenal da lagene møttes på Emirates i returoppgjøret i Europaligaens 16-dels-finale.

På kun to minutter scoret Östersund to mål, og dermed var håpet tent for bortelagets supportere.

Sead Kolasinac skulle imidlertid redusere kun minuttet ut i andre omgang, og dermed ble veien langt tyngre med tanke på avansement for Europa Leagues store overraskelseslag denne sesongen.

Sead Kolasinac, Hosem Alesh og Ken Sema scoret målene.

- Nesten et mirakel

Etter kampen fortalte Östersund-manager Graham Potter til BT Sport at han var svært fornøyd med prestasjonene til spillerne.

-Jeg er veldig, veldig stolt over spillerne og supporterne. Vi viste stort mot, og spilte fin fotball mot et topplag. På 2-0 følte vi at vi hadde muligheten. Vi spilte bra, vant kampen, og holdt nesten på å klare et mirakel, sier en stolt Potter.

Dagens Arsenal-kaptein Jack Wilshere var skuffet over prestasjonene, men mener det viktigste er at laget er videre.

- Vi var ikke i nærheten, og det er ikke bra nok. Likevel er vi videre, og det er alt som teller. Vi får se hvem vi møter i morgen (i Europa League-trekningen), og forberede oss til cupfinalen på søndag, sier Wilshere.

Sjokkerte Arsenal

Etter 21 minutter sjokkerte Östersund hjemmelaget. Hosem Alesh ble spilt gjennom, og alene med David Ospina gjorde Östersunds nummer 10 ingen feil.

Kun minuttet etter skulle Ken Sema virkelig gi Östersund-fansen noe å juble over . Calum Chambers så ut til å ha kontroll da han hadde Sema feilvendt på kanten av 16-meteren, men med en enkel kroppsfinte var svensken plutselig alene med Ospina. Avslutningen var god, og dermed var Östersund virkelig inne i kampen igjen.

Hjemmelaget så sjokkerte ut etter scoringen, mens Östersund-fansen virket så ut som de var vitne til et mirakel.

- Det er fullt fortjent at Ali Keita og alle de tilreisende svenskene jubler. De tror nesten ikke det de ser utpå her, alle de svenske supporterne i Nord-London, utbrøt MAX-kommentator Lars Martin Andresen.

Også på sosiale medier var folk sjokkerte over det de var vitne til. Både norske og utenlandske fotballeksperter så seg nødt til å ta i bruk Twitter for å formidle sjokket som var i ferd med å utspille seg på Emirates Stadium.

Arsenal slo tilbake

Kun et minutt ut i andre omgang skulle imidlertid Arsenal slå tilbake. Etter litt klabb og babb i feltet havnet ballen hos Sead Kolasinac. Bosneren fikk god tid, og banket ballen enkelt i mål bak en sjanseløs Keita.

Etter hvert som omgangen gikk tok Arsenal mer og mer kontroll over kampen. Östersund, og spesielt målscorer Sema, var til tider farlige, men Arsenal-forsvaret hadde grei kontroll på det meste.

Kampen endte til slutt 1-2 til Östersund. Dermed er Arsenal klare for åttedels-finalen i Europa League etter å ha vunnet 0-3 på bortebane.

