Åsen ut med skade mot Kristiansund

Eliteseriens poengkonge måtte kaste inn håndkleet tidlig i kampen.

TROMSØ - KRISTIANSUND 0-0:

Tromsøs Gjermund Åsen har vært blant Eliteseriens beste spillere så langt denne sesongen.

Derfor gikk det et gisp gjennom Alfheim-publikummet da Åsen ble liggende nede med skade tidlig i søndagens møte med Kristiansund.

Den tidligere Rosenborg-spilleren, som har notert seg for fem målgivende pasninger og to mål denne sesongen, måtte forlate banen etter et kvarter.

Hamstring-skade

Åsen bekrefter etter kampslutt overfor Nettavisen at det dreier seg om en skade på baksiden av låret.

- Det går greit. Den sitter i hamstringen, sier Åsen til Nettavisen.

Tromsø-spilleren vet foreløpig ikke hvor lenge han er ute.

- Det er vanskelig å si noe om i dag, sier Åsen, som trolig får klarere svar til uka.

Ekspertene fryktet kneskade

Thomas Myhre, som satt i Eurosports studio underveis i kampen, fryktet først at Åsen hadde pådratt seg en kneskade.

- Vi får håpe at det er noe som er strukket og ikke røket. Om det er sidebånd eller noe annet. Det ser tydelig ut at det er i kneet, og det er aldri noe spesielt heldig, sa Eurosports ekspert Thomas Myhre i kanalens studiosending.

Ranheims Kristoffer Løkberg, som har spilt sammen med Åsen både i Strindheim og Ranheim, var også bekymret.

- Det så ut som det var noe som skjedde med kneet i en duell med Bent Sørmo. Det ser ut som han kjente noe i baksiden av kneet. Det ser ut som han strekker noe. Slik jeg kjenner ham, ligger han ikke nede uten at det er noe, sa Løkberg.

Tromsø-trener Simo Valakari krysser nå fingrene for at Åsens skade ikke er av det alvorlige slaget.

- Vi vet selvfølgelig hvor viktig han er for laget. La oss håpe det ikke er en alvorlig skade, sa Valakari til Eurosport ved pause.

Uten Åsen klarte heller ikke Tromsø å få hull på byllen i hjemmemøtet med Kristiansund, og kampen endte 0-0.



