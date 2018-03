Askar følte seg som «en giraff» i Tyrkia: - Folk kom bort og ville ta på meg

Amin Askar (32) har fått Tyrkia-oppholdet på avstand. Nå snakker han ut om det som ble halvannet år med helsprø proffliv.

MARBELLA (Nettavisen): 32-åringen fikk oppleve proffdrømmen utenlands i halvannet år i tyrkiske Sanliurfaspor.

Og oppholdet ble mildt sagt innholdsrikt på mange måter.

Allerede da han reise nedover ble det overskrifter, for Askar skulle bo ved grensa til Syria.

Bomber og smell

Umiddelbart etter at han sluttet seg til klubben, fikk han merke konflikten i midtøsten på nært hold.

- Første kampen så dro vi til kurdisk by, og jeg og Makhtar (Thioune) delte rom. Hele natta og morgenen hørte vi skudd, bomber og smell, sier Askar alvorlig.

Etter ankomst i Tyrkia dro laget rett på treningsleir, før turen bar til bortekamp i cupen. Heller ikke det foregikk uten dramatikk.

- Det var slåssing med politiet i forkant av kamp. Vi fikk ikke tatt avspark, for fansen begynte å slåss med politiet. Spillere på benken begynte også å slåss med politiet. Vi ble stående i et kvarter og vente på at kampen skulle starte. Jeg tenkte: «er det slik det er hver kamp?».

Askar forteller at det haglet sim-kort rundt ham da han skulle ta cornere. Men han ble også vant til galskapen.

Klubben Sanliurfaspor holder til i byen med samme navn. En by som har flere innbyggere enn Oslo, forteller Askar.

Følte han var på utstilling

Men det var også umulig å vite hvor mange som til enhver tid bor i den tyrkiske byen, på grunn av beliggenheten ved grensa til Syria, som gjorde at det hele tiden kom flyktninger.

På laget var det tre mørkhudede spillere, og noen ganger kunne det virke som de var de eneste mørkhudede i hele byen. Det sørget for oppmerksomhet av det spesielle slaget.

I SIGET: Amin Askar er i disse dager på Marbella sammen med lagkameratene i Sarpsborg 08 og forbereder seg til ny sesong.

- Det kom folk bort til meg som ville ta på meg, gi meg en klem og sånt. Jeg følte meg som en giraff, at jeg var på utstilling, sier en lattermild Askar om det hele.

Før Askar reiste nedover, hadde han hørt flere historier om klubber i kaos, hvor spillere ikke fikk utbetalt lønninger i tide, og hyppige trenerskifter.

Også dette fikk han virkelig få kjenne på kroppen.

- På halvannet år hadde jeg seks hovedtrenere, en caretaker-trener, tre presidenter, forteller han.

Tjente mer på bonuser i Tyrkia enn lønn i Norge

Men uansett hvor kaotisk trener- og presidentsituasjonen i klubben var, var det spesielt én ting de ikke tullet med.

- Bonusen kødder dem aldri med, og den får du alltid før den neste kampen, hvis du har vunnet.

- Fikk du lønningene når du skulle?

- Det er rykk og napp, avhengig om du vinner eller ikke. Det er veldig mye følelser i Tyrkia. Du får eks antall euro hvis du vinner en kamp. Hvis det er uavgjort ved pause, så kommer plutselig presidenten ned og tripler den bonusen og sier «hey, hvis dere vinner kampen så skal dere få så og så mye penger».

INNHOLDSRIKT: Amin Asker forteller at han hadde hoppet på en lignende mulighet som i Tyrkia, dersom han ikke hadde hatt familie.

Og dersom det ble seier, ble klubbpresidenten dratt inn i garderoben, og spillerne kunne da fort finne på å forlange at bonusen ble doblet fire eller fem ganger. Og stort sett gikk presidenten med på det.

- Jeg tjente mer på bonusutbetalingene der enn jeg gjør på å spille i Norge, forteller Sarpsborg 08-spilleren.

Og bonusutbetalingene var ikke små, forteller han, uten å ville gå inn på hvilke summer det dreide seg om.

Askar forteller at han ble vant til alt kaoset rundt klubben. Og på spørsmål om hvordan det kan være mulig å venne seg til noe slik, svarer han:

- Du ser at det faller naturlig for alle andre rundt deg, og da blir du vant til det. Du vet kanskje ikke når du skal trene dagen etter før klokka elleve kvelden i forveien.

- Plutselig kommer presidenten på treningen, avbryter den, og så spiser du baklava, prater, og så trener du litt til. Plutselig var det møter midt på natta, for ett eller annet. I Norge har du en månedsplan, og den følger du nesten slavisk. Men der er det ikke noe sånn. Vinner du, så får du plutselig Mercedesen til presidenten som du kan kjøre rundt med, fordi han er så jævlig glad, smiler Askar.

Nå glad for å være tilbake i Eliteserien og i hakket mer normale rammer.

