Askar hyller lagmoralen og løpskapasiteten etter historisk prestasjon

Et lag uten luksusspillere, men med enorm løpskraft. Nå kan Arsenal og Chelsea være på vei til Østfold.

Sarpsborg er klare for gruppespillet i Europa League etter å ha slått Maccabi Tel Aviv 4-3 sammenlagt.

Avansementet ble sikret torsdag da laget tapte 1-2 i Israel. Tapet betød lite ettersom hjemmeoppgjøret ble vunnet 3-1.

Amin Askar var en viktig bidragsyter til at Sarpsborg avanserte torsdag. Han er klar på at spesielt to ting gjør laget unikt.

- Det er disiplinen vi har, og hvor mange meter folk ned legger ned. Spillerne er lojale og setter laget først. Jeg har spilt for en del klubber, men aldri vært med på et slik kollektiv tidligere, sier kantspilleren til Nettavisen like etter at avansementet var sikret.

Han kan nå se fram mot gruppespillet i Europa League, og 32-åringen, som tidligere har spilt for den tyrkiske klubben Şanlıurfaspor, håper nå på besøk fra enten Arsenal eller Besiktas fra pott én i gruppespillet.

Også Southampton-proff Mohamed Elyounoussi fikk med seg Østfold-klubbens bragd i Israel. 24-åringen, med en fortid i Sarpsborg, tok til Twitter for å hylle Askar & co.

Wow! Ord kan ikke beskrive hvor stolt jeg er over @Sarpsborg08💙 #EuropaLeague — Mohamed Elyounoussi (@Moielyo) 30. august 2018

Ekspert hyller arbeidsmoralen

Askar spilte en meget god kamp mot Maccabi Tel Aviv. Hans synspunkter rundt eget lags suksess blir støttet av fotballekspert Joacim Jonsson som går enda lenger i Sarpsborg-hyllesten.

HYLLEST: Fotballekspert Joacim Jonsson er svært imponert over hva Sarpsborg-laget har fått til i Europa.

- Prestasjonen er helt vill. Det er et lag uten de store stjernene, men som jobber noe helt vanvittig. De får nå betalt for noen beslutninger de tok for noen år siden med tanke på spillerlogistikk. De skulle ikke ha noen luksusspillere, men heller spillere som tåler mye hard trening, forteller han.

Sarpsborg-trener Geir Bakke møtte kritikk fra enkelte da han valgte å spare så å si hele laget i eliteseriekampen mot Kristiansund søndag.

Østfold-laget ønsket friske bein i returoppgjøret mot Maccabi Tel Aviv, og Jonsson fnyser av kritikken som var rettet mot laget som igjen løp svært mye torsdag.

- Selvfølgelig var det riktig å hvile hele laget. De som uttalte at det var feil, må ha vært bevisstløse. Hadde de ikke gjort det, hadde de heller ikke vært i gruppespillet i Europa League. Det var en genistrek, understreker han.

Fikk bortemålet de trengte

Geir Bakkes mannskap kom under 0-1 etter 51 minutter torsdag da Bjørn Inge Utvik var på etterskudd i duell med Maccabi Tel Aviv-spiller Itay Shechter. S08-stopperen la spissen i bakken innenfor sekstenmeteren.

Dommeren pekte på straffemerket, og Omer Atzili satte ballen trygt i mål. Kun minutter senere hadde hjemmelaget scoret de to målene de trengte for å avansere.

Kristoffer Zachariassen mistet ballen på vei framover, og Maccabi Tel Aviv slo kontra.

Eliran Atar forsøkte lykken fra langt hold, og israelerens skudd gikk som et prosjektil opp i Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutins venstre hjørne.

Innbytter Tobias Heinz skjøt virkelig fart på oppgjøret da han entret banen etter pause, og etter 81 minutter drev han på tvers av sekstenmeteren til Maccabi Tel Aviv før han gikk overende.

Dommeren pekte på straffemerket, og Halvorsen gikk rolig frem til ballen før han trillet den i mål.

Det var det ene målet Sarpsborg trengte, og vertene maktet aldri å sette inn den helt store store sluttspurten, mye takket være et oppofrende S08-lag.

