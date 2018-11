Aston Villas keepertrener sammenligner Nyland med De Gea: - Kan ta meg til et nytt nivå

Neil Cutler har kommet inn sammen med den nye treneren Dean Smith.

LJUBLJANA (Nettavisen): For kort siden ble det klart at Steve Bruce var ferdig som Aston Villa-sjef, og siden har Dean Smith tatt over roret i den legendariske Birmingham-klubben.

Siden da har Ørjan Nyland forsatt å bli satset på mellom Aston Villa-stengene. Det har så langt resultert i tre innslupne mål på fem kamper, og to seire, to tap og én uavgjort.

Ny filosofi

Nyland forteller selv at det er spesielt måten Villa nå fremstår på banen som har endret seg med 47-åringen ved roret.

- Vi står høyere og vil vinne ballen høyere. Jeg synes vi spiller bedre fotball og bruker ballen mer for å få motstanderen til å løpe. Vi kan sette i gang bakfra, så ting har endret seg veldig mye, sier Nyland til Nettavisen.

NY SJEF: Dean Smith har kommet inn som Villa-trener.

Noe av den sterkeste kritikken mot trener Steve Bruce var at han roterte mye på laget, og at spillere ofte endte opp med å spille i posisjoner de vanligvis ikke spilte i.

Les mer: Moi ler av lagkameratens spinnville intervju: - Slikt internett gjør

Dette har Smith gjort slutt på, forteller Nyland.

- Vi har spilt med spillere som hører til i posisjoner de burde spille, og det er jo selvfølgelig en faktor i dette. Samtidig har vi fått en del selvtillit av det vi har vist de siste kampene, sier 28-åringen.

Det er spesielt Nylands prestasjoner mot Derby som høster stor jubel blant Villa-supporterne på sosiale medier. Ikke nok med at et av topplagene ble slått 3-0 på bortebane, Nyland vartet også opp med et par kjemperedninger.

I’m happy with how Nyland has turned him self around, long may it continue #AVFC — maiL (@Liam23C) November 10, 2018

Gwarn Nyland. That's MY keeper — d (@hot_diggity_d) November 10, 2018

All the people who slate Nyland week after week....nothing to say today?? Well done @OrjanHNyland1 outstanding first half #AVFC #utv #sotc — Kyle Baynham (@baynham23) November 10, 2018

Neil Cutler

En av de store endringene som har skjedd under Smith er nemlig at keepertrener Neil Cutler har kommet inn sammen med ham. Han har tidligere hatt erfaring med profilerte keeper som Neil Etheridge i Cardiff, og Sam Johnstone i West Bromwich.

Den nye keepertreneren har allerede snakket varmt om sin nye elev. I et offisielt intervju med Aston Villas YouTube-kanal er Cutler veldig klar på hvor høyt han rangerer den tidligere cupvinneren med Hødd og Molde.

- Han har alle ferdighetene. Han kan bli en keeper av topp, topp klasse. Vi må bare forsette å hjelpe han og pushe ham fremover. Vi skal jobbe med de små detaljene av hans spill. Han kan spille ut kort og langt, han er atletisk, han er stor, han er kjapp. Får han inn detaljene, så suser han oppover, sa Cutler i intervjuet.

Nyland setter pris på rosen fra Cutler, men innrømmer samtidig at han var et nytt bekjentskap da Smith tok over som trener.

- Det var en keepertrener jeg ikke kjente til, men vi har fått en god start sammen. Jeg liker ideene hans, hvordan han tenker og ser for seg arbeidet fremover. Det har vært noen uker, sier Nyland.

Han er også klar på at han fort kan ta de nivåene som Cutler snakker om dersom de to fortsetter å arbeide sammen på Villa Park en stund til.

- Han kan ta meg opp til et nytt nivå, og om det skjer med Aston Villa så er det enda bedre. Det hadde vært helt perfekt, og det er målet. Vi har, som sagt, hatt to gode uker sammen og jeg ser veldig frem til fortsettelsen.

Før Cutlers inntreden var det flere supportere, spesielt på sosiale medier, som kritiserte nordmannen etter et par blemmer. Selv forteller han at det aldri gikk inn på ham.

- Det er slik internasjonal fotball er. Om du ikke leverer på det nivået som er ønsket, så er de kjapt ute og arresterer deg. På den annen side så får du høre mye positivt om du gjør det bra. Jeg vet selv når jeg har spilt en god og en dårlig kamp.

- Går kritikken inn på deg?

- Nei, ikke noe særlig. Det har det aldri gjort. Jeg har aldri tenkt så mye på hva folk mener om hva jeg gjør eller hvordan jeg gjør det.

Les mer: Johansen tror Ranieri kan ta ham til Kantés nivå: - Uten tvil!

De Gea-drømmen

En av de store endringene Cutler har innført er at Villas keepere nå må være på treningsfeltet før utespillerne ankommer. Det har vært en forandring Nyland har satt pris på.

- Det stemmer! Vi er inne først, før alle de andre utespillerne, det passer meg fint. Å trene mye liker jeg, men vi styrer dette ut fra hvor mange kamper vi har i uka, sier Nyland.

- Vi er de som trener mest. Jeg har alltid hatt som fokus å forberede meg og drive forebyggende trening også før selve hovedtreningen starter.

Cutler har også valgt å sammenligne Nylands start i engelsk fotball med David de Gea. Den spanske stjernekeeperen i Manchester United slet i starten med den fysiske biten av spillet.

- Å komme til Championship er vanskelig, det er en fysisk liga. Det er forskjellig fra det han har gjort før, det tar tid å etablere seg. Han har alt som trengs. Se på David de Gea, det tok tid å endre seg. Dette skjer ikke over natta, vi må være positive med ham, fansen må det og vi må alle støtte ham. Han blir god, jeg tror han blir god, sa Cutler.

Igjen er Nyland veldig enig i betraktningene til sin nye keepertrener, og påpeker at han nå begynner å bli mer komfortabel med den tøffe spillestilen i England.

- Det er hyggelig å bli sammenlignet med ham. Han brukte tid på å tilvende seg England og bli vant med fysiske han også. Jeg føler at jeg har lært ligaen å kjenne og har levert på et godt nivå. Jeg har jo spilt mot De Gea i U21-EM, så det var hyggelige ord.

- Tror du at du kan komme opp på hans nivå?

- Det er en drøm, så det er bare å trene hardt og jobbe på. Så ser vi hvor det ender opp.

Mest sett siste uken