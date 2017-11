Australia beskyldes for spionasje før skjebnekamp

Honduras-trener Jorge Luis Pinto raser mot Australias fotballherrer fordi han mener de har spionert på en Honduras-trening ved hjelp av drone.

Honduras-laget er i Sydney for å forberede seg til onsdagens avgjørende kamp i det interkontinentale VM-omspillet. Det ble 0-0 i første kamp i Honduras, og vinneren går til fotball-VM i Russland neste år.

Under mandagens trening oppdaget det honduranske landslaget en drone som sirklet over den offisielle treningen på arenaen i Sydney. Honduranerne la ut en video av episoden på Twitter og beskyldte Australias fotballforbund (FFA) for å ha filmet treningen deres.

FFA avviste umiddelbart anklagen, men satte i gang en etterforskning som viste at dronen tilhørte noen barn som hadde lekt i en nærliggende park.

Pinto var ikke villig til å godta den forklaringen. Tirsdag gikk han igjen løs på den australske motparten.

– Episoden er pinlig for et så velutviklet land. Da Australia kom til Honduras, sjekket de hvert bad og hver boks på arenaene der de trente. La oss ikke spille uskyldige. Det er spionasje, sa den honduranske landslagssjefen på en pressekonferanse.

Onsdagens avgjørende omspillskamp spilles klokken 10 om morgenen norsk tid.

