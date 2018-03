Australia-sjefen lover ikke Cahill VM-tur

Trener Bert van Marwijk påpeker at også Tim Cahill har en jobb foran seg.

Tim Cahill (38) er med i Australias tropp til kampen mot Norge neste uke, men landslagssjef van Marwijk lover ikke veteranspissen VM-tur.

Nederlenderen tok onsdag ut sin første tropp siden han ble ansatt som Australias landslagssjef, og 38-årige Cahill er med blant de 26 spillerne til kampene mot Norge på Ullevaal 23. mars og Colombia på Craven Cottage i London fire dager senere.

Cahill er med 50 mål Australias mestscorende landslagsspiller, og han har scoret i alle sine tre tidligere VM-sluttspill. Veteranen forlot den hjemlige A-ligaen i januar for å spille seg i VM-form i engelske Millwall, men der har han knapt fått spilletid.

- Han har ikke spilt mye, og kamptrening er viktig, sier van Marwijk.

- Likevel kan man gjøre unntak. Cahill var viktig for landslaget i VM-kvalifiseringen, og det er et godt signal at han reiste til England for å komme i form til VM.

Ingen garanti

Han er klar over hva Cahill har betydd for landslaget gjennom mange år.

- Likevel er det ingen garanti for at jeg tar ham ut til VM, sier van Marwijk, som i 2010 førte Nederland helt til VM-finale.

Han vil benytte samlingen til å bli kjent med Cahill og de andre spillerne.

- De to neste månedene blir veldig viktige, ikke bare for ham, men for alle spillerne. De må vise at de kan bidra, sier han.

Van Marwijk har med fire mulige debutanter i Andrew Nabbout, Dimitri Petratos, Aleksandar Susnjar og Daniel Vukovic, mens Brad Jones, Joshua Brillante og James Meredith er tilbake i landslagstroppen etter fravær av ulik varighet.

Australias tropp, målvakter:

Brad Jones (Feyenoord), Mathew Ryan (Brighton), Daniel Vukovic (Genk).

Utespillere:

Aziz Behich (Bursaspor), Joshua Brillante (Sydney FC), Tim Cahill (Millwall), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Jackson Irvine (Hull), Mile Jedinak (Aston Villa), Tomi Juric (Luzern), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), Robbie Kruse (Bochum), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), James Meredith (Millwall), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Tom Rogic (Celtic), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), James Troisi (Melbourne Victory), Bailey Wright (Bristol City).

