Avslører hard kamp om Ødegaard

Nederlandsk sportssjef bekrefter at det foregår en tøff kamp om signaturen til Martin Ødegaard (19).

Forrige uke ble det klart at Real Madrid kommer til å låne ut det norske Ødegaard i en ny sesong og det ventes at det norske talentet kommer til å finne seg en ny klubb innen kort tid.

Den nederlandske klubben Vitesse er blant dem som håper å sikre seg nordmannen, men sportssjef Marc van Hintum avslører i et intervju med De Telegraaf at ingenting er klart ennå. Sportssjefen håper nå på en rask avklaring.

- Vi kommer til å ha kontakt i de kommende dagene, sier Hintum til avisen.

Vitesse-sjefen forklarer at det er krevende å sikre seg nordmannen.

- Det er ikke enkelt fordi det er mange klubber som er interessert i ham, men vi håper fortsatt på å hente ham til Vitesse, avslører Hintum.

Også Vitesse-trener Leonid Slutskij har snakket åpent om interessen for Ødegaard.

Flere lag og ligaer som er aktuelle



I et intervju forrige uke la den russiske trenerlegenden liten skjul på at han håper å se nordmannen i Vitesse-drakt innen kort tid.

- Vi får se, dersom han ikke har signert en kontrakt så er det ikke offisielt. Jeg håper at det blir offisielt, sa Slutskij til den nederlandske kanalen FOX Sports.

Nettavisen var i kontakt med Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme forrige uke som da kunne fortelle per SMS «at det er flere lag/ligaer som er aktuelle» for utlån.

På direkte spørsmål om nederlandske lag var blant de aktuelle svarte Kvarme «muligens».

Kvarme har ikke svart på Nettavisens henvendelse mandag formiddag.

Koblet til engelske lag



Det er knyttet stor spenning til hvor Ødegaard kommer til å spille denne sesongen.

Tidligere har det blitt spekulert i at det kunne være aktuelt med et utlån til både La Liga og Bundesliga, men skal man tolke de siste ryktene virker et nytt låneopphold i Nederland aktuelt.

I tillegg til Vitesse rapporteres det at Heerenveen skal være interessert i å låne nordmannen i en ny sesong.

I engelske The Mirror ble det imidlertid meldt forrige uke at Ødegaard skal ha blitt tilbudt til flere Championship-klubber.

Avisen hevder at både Aston Villa og Derby skal være interessert i 19-åringen.

Mest sett siste uken