Barcelona gikk på årets første tap i ellevill nimålsthriller

- Jeg må sykemeldes etter dette, sier Viasat-kommentator Petter Veland etter den vanvittige kampen.

LEVANTE - BARCELONA 5-4:

Selv om det er rivalene Real Madrid som er klare for finalen i Champions League for tredje året på rad, har Barcelona vært fullstendig overlegne i La Liga denne sesongen.

Før søndagens kamp mot Levante var katalanerne to kamper unna en bragd som ingen andre spanske lag har klart før dem så lenge toppdivisjonen i Spania har bestått av 20 lag: Nemlig å gå gjennom en hel sesong uten å tape en fotballkamp.

Og man skulle kanskje tro at stjernegalleriet fra Barcelona skulle gjøre kort prosess med 16.-plasserte Levante.

Men den gang ei.

Vertene fra Valencia kjørte nemlig til tider over de mer meritterte gjestene, og tidlig i andre omgang ledet laget 5-1. En real sluttspurt fra Barcelona holdt ikke til poeng, i en vanvittig nimålsthriller som endte med 5-4 til Levante.

Byttet ut etter en halvtime

Emmanuel Boateng ble den store helten for hjemmelaget med sine tre mål. Det første kom allerede etter åtte minutter, da ghaneseren nærmest ble truffet av lagkameraten José Louis Morales' knallharde 45-graderspasning.

Halvtimen var spilt da samme mann dro seg forbi Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen og banke 2-0 i tomt bur.

Barcelona stilte med et noe redusert mannskap, og Lionel Messi og Gerard Piqué var noen av dem som trener Ernesto Valverde hadde droppet fra startelleveren. Etter Boatengs 2-0-scoring tok imidlertid treneren grep, og satte inn Piqué for en svak Thomas Vermaelen i midtforsvaret.

Boateng med hattrick

Og mange trodde nok at Barcelona skulle komme greit tilbake da Philippe Coutinho skjøt ballen via Róber Pier og i mål fra 17 meter etter 38 minutter.

Men i andre omgang sjokkerte vertene fra start. Enis Bardhi dunket ballen i mål fra 18 meter før det var spilt ett minutt av omgangen, og fire minutter senere fullførte Boateng sit hattrick da han ble spilt gjennom og trillet ballen i mål fra skrått hold.

Ytterligere fem minutter etterpå lekte Levante seg med Barcelona-forsvaret igjen. Roger fant Enis Bardi, og makedoneren satte inn sitt andre - og Levantes femte - for dagen.

- Må sykemeldes

Da så kampen kjørt ut, men Philippe Coutinho hadde ikke gitt opp håpet. Brasilianeren sørget for 5-2 med sitt andre mål for dagen, før han fyrte av et skudd som gikk via Luis Suárez og i målet.

71 minutter var spilt da hattrickhelt Boateng sparket Sergio Busquets overnde innenfor feltet, og Barcelona ble tildelt straffe. Luis Suárez var sikker, og Barcelona var plutselig bare ett mål bak i den elleville thrilleren.

- Jeg må sykemeldes et par dager etter denne kampen, meddelte Viasat-kommentator Petter Veland på Twitter da Suárez satte inn 5-4.

Mye dramatikk i sluttminuttene til tross: Flere mål ble det ikke, og Barcelona må dermed erkjenne sitt første nederlag på 44 seriekamper - og det i sesongens nest siste kamp.

