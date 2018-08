Barcelona-stjernene var oppgitt over banen undervis i 1-0-seieren over Valladolid lørdag. Det nylagte gressteppet holdt ikke mål.

Det var humpete underlag på Jose Zorrilla-stadion.

- Dette var en skam, og spillerne risikerte å bli skadet. Jeg håper de ansvarlige tar tak i dette, sa Barcelona-stopper Gerard Pique.

Lionel Messi tittet ned på gresstustene etter at et frispark fra ham havnet langt over mål.

Ivan Rakitic slo oppgitt ut med armene etter at ballen hadde stusset over foten hans i det som vanligvis er en enkel pasning.

Luis Suárez måtte trampe på plass mye gress etter en takling. Og han var ikke alene om det.

Barcelona vant kampen 1-0 etter mål av Ousmane Dembélé. Begge lag fikk en scoring annullert ved bruk av VAR-dømming.

Valladolid trodde de hadde utlignet på overtid, men etter en bildeanalyse vendte dommeren tommelen ned.

(©NTB)

Mest sett siste uken