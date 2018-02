Barcelona lekte seg med Girona etter kalddusj

Girona sjokkerte Barcelona, men stjernegalleriet svarte raskt.

BARCELONA - GIRONA 6-1:

Girona sjokkerte Barcelona med scoring allerede etter to minutter i lørdagens kveldskamp på Camp Nou, men de suverene spanske serielederne slo voldsomt tilbake.

To mål hver av Luis Suarez og Lionel Messi sørget for 4-1 til vertene allerede ved pause, og spesielt 4-1-scoringen minuttet før hvilen viste hvilke fotballferdigheter som bor i Barcelona-angrepet.

Da kombinerte nemlig Messi, Philippe Coutinho og Suarez på en måte som begeistret Viasat-kommentator Petter Veland storlig.

- Der har vi vel for første gang sett samarbeidet Messi-Coutinho-Suarez, og da ser vi hvor elegant og brutalt det kan være, utbrøt han.

- Fotballverden, dere er advart!

20 minutter ut i andre omgang tok Coutinho saken i egne hender, dunket kula i krysset fra distanse, og sørget dermed for sin første scoring i Barcelona-trøya.

Luis Suarez fastsatte sluttresultatet til 6-1, da han fullførte sitt hat trick et kvarter før full tid.

Sjokkåpning

Bare drøye to minutter ut i kampen sjokkerte gjestene de suverene serielederne. Spissen Portu utnyttet klønete kommunikasjon mellom Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen og midtstopper Samuel Umtiti, og med den tyske sisteskansen på en god, gammeldags bærtur kunne 25-åringen trille ballen i åpent mål.

Men Barcelona trengte ikke lang tid på å svare.

To minutter senere fant Lionel Messi sin lagkamerat Luis Suarez på venstrekanten, og fra skrått hold var uruguayaneren iskald. Og fra da av var det Barcelona-show på Camp Nou.

Frispark under muren

Messi selv ville gjerne på scoringslisten, og hadde flere sjanser til å putte, men blant annet ble en av argentinerens signaturchipper reddet på streken av et Girona-hode.

Men det kunne ikke vare.

Etter halvtimen spilt var rollene fra 1-1-scoringen byttet om. Luis Suarez dempet et langt oppspill videre til Messi, som fra skrått hold så ut til å skusle bort sjansen. Men argentineren gjorde som han pleier å gjøre: Han dro seg inn i midten, og avsluttet i lengste hjørne til 2-1 for vertene.

Seks minutter senere doblet han målkontoen for dagen, da han enkelt trillet et frispark fra 20 meter under Girona-muren og i mål nede ved stolperota.

- Ball i hatt

Som om ikke det var nok, ville Philippe Coutinho være med på moroa. Minuttet før pause sendte Messi ballen til brasilianeren på fullt løp på venstresiden. Han brukte ett eneste touch på å finne Luis Suarez foran mål, og dermed var det 4-1 til hjemmelaget ved pause.

- De spiller rett og slett ball i hatt med Girona, utbrøt Viasat-kommentator Veland.

Suarez-hat trick

Coutinho la på til 5-1 etter 65 minutter med sitt herlige skudd i krysset fra drøye 20 meter, og gjorde med det sitt aller første mål for katalonierne. Kvarteret før slutt fullførte Luis Suarez sitt hat trick, og fastsatte sluttresultatet til 6-1.

Barcelona har ikke tapt noen av sine 25 seriekamper så langt i sesongen, og topper La Liga ti poeng foran Atletico Madrid, med en kamp mer spilt. Ned til Real Madrid på tredjeplass skiller det 14 poeng.

