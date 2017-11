Barcelona mest fornøyd etter Madrid-derbyet

Målløst lokaloppgjør gjorde avstanden opp enda større.

ATLÉTICO MADRID - REAL MADRID 0-0:

Barcelona kunne juble mest etter byderbyet mellom Atlético Madrid og rivalen Real Madrid seint lørdag kveld.

Kampen endte 0-0 og begge de to klubbene fra hovedstaden er nå ti poeng bak serielederen.

Storkampen i Madrid ble et aldri så lite antiklimaks. Atlético produserte kampens to største målsjanser i et oppgjør som ikke var i nærheten av å leve opp til forventningene.

Angel Correa og Kévin Gameiro var nærmest mål, men avslutningene ikke gode nok. Hjemmelaget hadde faktisk ikke et eneste skudd på mål i oppgjøret.

Resultatet reflekterte kampbildet godt og poengdeling var fortjent.

Søndag kan tabelltoer Valencia skaffe seg en luke på seks poeng ned til de to Madrid-lagene som begge har 24 poeng etter 12 serierunder i La Liga.

Tidligere lørdag hadde Barcelona null problemer med å øke forspranget på tabelltoppen.

To scoringer av Luis Suárez og én av Paulinho sørget for at Barcelona vant 3-0 borte mot Leganés.

Suárez åpnet ballet etter 28 minutter, før han doblet ledelsen etter en times spill. Paulinho trygget seieren med 3-0 på overtid.

Resultatet gjør at Barcelona nå har 34 poeng. Avstanden ned til tabelltoer Valencia er sju poeng før sistnevnte møter Espanyol borte søndag.

Øvrige kamper søndag: Getafe-Alaves 4-1, Sevilla-Celta Vigo 2-1.

(©NTB)

